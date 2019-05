So fällt Pflanzen das Grünen und Blühen schwer: Unüblich hohe Temperaturen und zu wenig Regen im April verursachen weiterhin extreme Trockenheit

Auch der April endete mit einem Defizit an Niederschlägen. Dabei wären die Natur und die Landwirtschaft gerade in der Vegetationszeit darauf angewiesen. Für einmal fehlte es aber nicht nur an Regen, sondern auch an Sonnenschein.