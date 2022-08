TROCKENHEIT «Es gibt Wichtigeres als schöne, grüne Rasen»: Warum Jonschwil die Brunnen abstellt und Rabatten nicht mehr bewässert Wegen der Trockenheit plätschern die Trinkwasser-Brunnen in Jonschwil nicht mehr. Schulrasen müssen ohne Bewässerung auskommen. Damit soll ein Zeichen gesetzt werden. In Wil beurteilt man die Situation anders.

Einer von mehreren in der Gemeinde Jonschwil: Auch dieser Brunnen in Bettenau spendet kein fliessendes Wasser mehr. Bild: Simon Dudle

Die nächste Hitzewelle erreicht voraussichtlich heute ihren Höhepunkt. Auch in unserer Region sind bis zu 35 Grad angesagt – im Schatten. Schon seit mehreren Tagen sind die Brunnen von Jonschwil und Bettenau stillgelegt. Oder zumindest jene, in welchen Trinkwasser plätschert. Der Grund: Wegen der Trockenheit liefern die Quellen immer weniger Wasser. Darum haben die Dorfkorporationen entschieden, den Wasserhahn für die Brunnen zuzudrehen.

Auch die Fussballrasen und Blumenrabatten der drei Schulen in der politischen Gemeinde Jonschwil werden seit letztem Freitag nicht mehr bewässert. Einzige Ausnahme bildet der Jonschwiler Kreisel, da dieser mit Brauch- statt Trinkwasser unterhalten wird.

Gemeinde will Vorbild sein

Wird in Jonschwil das Trinkwasser knapp? Gemeindepräsident Stefan Frei beschwichtigt und sagt:

«Zurzeit ist die Trinkwasserversorgung noch sichergestellt. Es ist aber besser, jetzt schon mit dem Sparen anzufangen und nicht erst, wenn es zu spät ist. Vielleicht dauert die Trockenheit ja noch bis in den Herbst hinein.»

Mit dieser Massnahme soll ein Zeichen gesetzt werden. «Wir möchten mit dem Verzicht der Sportrasen-Bewässerung der Bevölkerung zeigen, dass es Wichtigeres gibt als schöne, grüne Rasen. Eine Bewässerung macht jetzt Sinn bei der Nahrungsmittelproduktion. Nicht jedoch bei Pflanzen, die lediglich der Schönheit willen da sind», sagt Frei.

Wil beobachtet die Situation intensiv

Die Trockenheit ist auch in Wil ein Thema. Massnahmen wie in der Nachbargemeinde Jonschwil sind aber noch keine ergriffen worden. Der zuständige Stadtrat Andreas Breitenmoser sagt: «Die Stadt Wil ist in einer glücklichen Lage und verfügt noch über genügend Wasser. Die Brunnen dienen der Bevölkerung, Besucherinnen und Besuchern von Wil sowie Haustieren als willkommene Erfrischung. Insbesondere den Hunden. Aus diesem Grund wurden Brunnen zum heutigen Zeitpunkt nicht stillgelegt.» Aus seiner Sicht sei ein sparsamer Umgang mit Wasser immer angezeigt, nicht nur in heissen Sommern. Deshalb vertreibe die Stadt zum Beispiel Duschbrausen, welche das Wassersparen erleichtern.

Dass auch die Wiler Brunnen dereinst nicht mehr plätschern, kann Breitenmoser nicht ausschliessen. Er sagt:

«Die Stadt Wil beobachtet die Entwicklung ihrer diversen Quell- und Grundwasserfassungen aufgrund der Wetteraussichten derzeit intensiv und kontinuierlich.»