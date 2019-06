26. Nationenfest: Erstmals Spezialitäten aus Eritrea Das Nationenfest verfolgt viele Ziele. Dazu gehören der völkerverbindende Gedanke, der Respekt untereinander oder die Pflege der Geselligkeit zwischen den Nationalitäten. Was daraus resultiert, zeigte der Samstag: ein sprachliches und kulinarisches Miteinander. Einziger Wermutstropfen: Der OK-Präsident kündigte den Rücktritt an. Christoph Heer

Wer grossen Hunger mitbringt, ist hier genau am richtigen Ort. Aber auch wer Freunde gewinnen möchte, passt exakt hierher. Zum 26. Mal führte die Katholische Pfarr- und Kirchgemeinde Wil in ihrem Pfarreizentrum das Nationenfest durch. Mit Wetterglück und etwa so vielen Besucherinnen und Besuchern wie in den vergangenen Jahren geht auch diese Durchführung als äusserst gelungen in die Geschichtsbücher ein. Für OK-Chef Markus Lehner ein zufriedenstellender Augenblick kurz nach dem mehrsprachigen Gottesdienst. «Es läuft gut. Mich und meine zwölf Mitglieder vom Organisationskomitee freut es besonders, dass in diesem Jahr zum ersten Mal auch die Eritreer mit einem Stand dabei sind. Ansonsten sind es fast immer die gleichen Nationen, die sich hier präsentieren», sagt das Mitglied des Pfarreirats.

Markus Lehner gibt OK-Präsidium ab

Markus Lehner amtet seit zwei Jahrzehnten als OK-Chef. «Das ist gleichzeitig auch mein letztes Mal. Über eine geeignete Nachfolgeregelung werden wir, nach dem Fazit der diesjährigen Durchführung, aufgleisen. Aber als Besucher wird man mich mit Bestimmtheit auch im kommenden Jahr hier antreffen», verspricht er.

Essen hier, Essen da

Ein vielfältigeres kulinarisches Angebot, auf solch kleinem Raum, gibt es in der Region wohl nirgends. Eine Portion Spaghetti beim Italiener, eine Schale Milchreis bei den Albanern, Frühlingsrollen von den Freunden aus den Philippinen, Vegetarisches aus Inside Afrika, dazwischen ein eritreischer Kaffee und zum Abschluss dieser kulinarischen Genussreise ein Cevapcici von den Kroaten. Wohl ist das längst nicht alles, doch kein noch so grosser Hunger ist gross genug, um von Allem degustieren zu können. Einer, der es geschafft hat, an mehreren Ständen eine Portion zu speisen, ist Marcel Ceta. «Das stimmt. Ich habe einiges ausprobiert. Asiatisch, kroatisch, afrikanisch, es schmeckt alles gut und in jeder Küche findet man leckere Menus. Die Vielfalt ist enorm gross, aber ich bin nicht nur wegen dem Essen hier. Schon der Gottesdienst war super, die Herzlichkeit regelrecht spürbar und die Unkompliziertheit ist nur zum Geniessen», sagt der Wiler. Es gibt gar Besucher, die von den 26 Nationenfesten noch keines verpasst haben. Eine davon ist Cécile Hartmann aus Wil.

Noch kein Nationenfest versäumt

Die Mutter von Stadtpräsidentin Susanne Hartmann geniesst die Stimmung und sagt, «das ist wahrlich ein tolles Fest. Dieses friedliche Miteinander in völkerverbindendem Ambiente, so muss das sein.» Hier treffen Menschen aufeinander, die sich fremd sind, doch es sind Menschen, die gewillt sind, andere Sitten, andere Sprachen und andere Kulturen kennen zu lernen. Jeder Mensch ist einfach Mensch und das ist gut so. Für Stadtpfarrer Roman Giger ist es ein Zusammenkommen zahlreicher Kulturen. «In unserem mehrsprachigen Gottesdienst predigten unter anderem Seelsorger aus Albanien, Philippinen oder Spanien. Auch die musikalische Umrahmung wurde von unterschiedlichsten Kulturen geprägt. Es war einmal mehr ein richtig buntes Miteinander, in dem zuerst der Gottesdienst in der vollen Kirche abgehalten und danach die Gemeinschaft gepflegt wurde.» Die internationalen, folkloristischen Darbietungen rundeten das 26. Nationenfest ab.