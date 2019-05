Erste Klimademo in Wil angekündigt

Das Kollektiv Klimastreik Ostschweiz informierte am Freitag über eine neue Absenzenregelung bezüglich Klimastreiks an St. Galler Schulen. So können Schüler ein Urlaubsgesuch an die Schulleitung stellen. Falls die Absenz gewährt wird, muss sie zwingend kompensiert werden.

Die Regelung sei in Absprache mit den Schulen entstanden, bestätigt Tina Cassidy, Leiterin des Amtes für Mittelschulen des Kantons St. Gallen. «Wir versuchten eine rechtskonforme, verträgliche und konstruktive Lösung zu finden.» Nun gehe es darum, diese umzusetzen.

Das Kollektiv verweist auf sportlich und musisch bedingten Absenzen, welche «von der Schule toleriert werden». «In diesem Bereich bestehen normalerweise Vereinbarungen zwischen Schule und Schüler», sagt Cassidy. Zudem müsse der Schüler den verpassten Stoff selbstständig aufarbeiten. (dh)