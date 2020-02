Erste Fragen aus der Bevölkerung geklärt: Die neue ARA Thurau in Niederuzwil stinkt nicht An zwei Bürgerforen informierten die Verantwortlichen über den Planungsstand der neuen ARA in Niederuzwil.

Engagierte Diskussionen: Lucas Keel, Vorsitzender der Lenkungsgruppe, stellt sich den Fragen der Bevölkerung zur geplanten ARA Thurau. Bild: Tobias Söldi

Das Interesse an der geplanten ARA Thurau in Niederuzwil war gross: Schon vor 19 Uhr, dem offiziellen Beginn des Bürgerforums, strömten die ersten Gäste ins Foyer des Uzwiler Gemeindehauses. Fachexperten und Vertreter der Lenkungsgruppe stellten sich am Dienstag- und am Mittwochabend den Fragen der Öffentlichkeit – und die fragte hartnäckig, hörte aufmerksam zu, diskutierte engagiert und warf sogar manchmal die Hände in die Luft.

Das überrascht nicht, ist die ARA Thurau – der Name wurde erst vergangene Woche bekanntgegeben – doch ein Projekt, das die Einwohnerinnen und Einwohner einer ganzen Region betrifft. Denn in Niederuzwil sollen ab 2028 die Abwässer aus Wil, Jonschwil, Zuzwil und Uzwil gereinigt werden. Dafür ist an der Stelle der heutigen ARA eine neue Anlage vorgesehen.

Eine ebenfalls neue Transportleitung soll das Abwasser dabei von Wil über Jonschwil, Niederstetten und Henau nach Niederuzwil führen. Lucas Keel, Vorsitzender der Lenkungsgruppe, spricht von aktuell erwarteten Kosten in der Höhe von 100 Millionen Franken. Die aber mit Vorbehalt zu geniessen seien, denn noch ist die ARA Thurau ein Vorprojekt, vieles ist in Abklärung.

Lucas Keel, Vorsitzender der Lenkungsgruppe, Gemeindepräsident von Uzwil

Was stinkt, ist eingehaust

Die Frage des Geldes interessierte die anwesende Bevölkerung, aber noch stärker, scheint es, diejenige nach der Geruchsbelästigung. Eine stinkende ARA vor der eigenen Haustüre? Das will niemand, und vor allem der eine oder andere Niederuzwiler nicht. Doch Michael Wächter von der TBF+Partner AG, gibt Entwarnung. Was stinke, seien die ersten mechanischen Reinigungsstufen, wenn Feststoffe aus dem Wasser gefiltert werden. Diese seien in modernen ARA aber immer eingehaust. Er sagt:

«Die Geruchsbelästigung durch die neue ARA Thurau wird tiefer sein als diejenige durch die alte.»

Michael Wächter, TBF + Partner AG

Der von manchen befürchtete unappetitliche Geruch überdeckte dabei eine grundsätzliche Frage: Warum soll das Abwasser der ganzen Region gerade in Niederuzwil gereinigt werden, wo doch bloss die ARA in Wil mit einer zusätzlichen Stufe zur Eliminierung von Mikroverunreinigungen ausgerüstet werden muss? «Wir haben ja eine Anlage, die funktioniert. Da braucht es keine neue», ist zu hören. Lucas Keel klärte auf: Kantonale Abklärungen hätten gezeigt, dass eine gemeinsame Abwasserreinigung ökologisch und ökonomisch die beste Lösung sei. Ohne Zusammenschluss müsste nicht nur Wil, sondern bald auch Uzwil über eine Erneuerung ihrer ARA nachdenken. Zudem sei der Standort in Niederuzwil hinsichtlich Fläche, Lage und Erschliessung ideal.

Eine neun Kilometer lange Leitung

Gross war der Andrang auch dort, wo Markus Gresch von der Hunziker Betatech AG über die geplante Route der neun Kilometer langen Transportleitung informierte – sie führt auch durch Siedlungsgebiete, etwa durch Henau. Dabei hätten die geologischen Gegebenheiten, Gewässer- oder Naturschutzgebiete berücksichtigt werden müssen. Der grosse Vorteil: «Uzwil liegt thurabwärts. So können wir das Wasser dem natürlichen Gefälle entlang führen», erklärte Gresch.

Markus Gresch, Hunziker Betatech AG