Ersatzwahl Wer folgt auf Elmar Metzger? Flawiler Findungskommission gibt die Namen weiterer kandidierender Personen für das Gemeindepräsidium bekannt Im Dezember 2022 gab der amtierende Gemeindepräsident, Elmar Metzger, seinen Rücktritt per Februar 2024 bekannt. Zwischenzeitlich hat die Findungskommission diverse Gespräche geführt und schlägt der Flawiler Bevölkerung Carline Bartholet (FDP) und Toni Thoma (SVP) zur Wahl vor. Damit gehen nun am 18. Juni drei Personen ins Rennen.

Caroline Bartholet (FDP) und Toni Thoma (SVP) treten an der Ersatzwahl an. Bilder: PD

Die überparteiliche Findungskommission präsentiert mit Caroline Bartholet und Toni Thoma zwei Personen für die Ersatzwahl vom 18. Juni für den zurücktretenden Flawiler Gemeindepräsidenten Elmar Metzger. Wie die Kommission am Dienstag, einen Tag nach Meldeschluss, mitteilt, stammen beide Kandidierenden aus der Region und verfügen über eine hohe Erfahrung in Politik und Wirtschaft. Ausserdem kennen sie die Gemeinde Flawil gut.

Caroline Bartholet (FDP) ist 54 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Aktuell ist sie Gemeindepräsidentin in der Gemeinde Niederbüren und als Kantonsrätin für Ihre Partei tätig. Toni Thoma (SVP) ist 55 Jahre alt, verheiratet und hat fünf Kinder. Aktuell ist er Gemeindepräsident der Gemeinde Andwil und vertritt ebenfalls im Kantonsrat seine Partei. Im vergangenen Jahr stellte er sich für das Gemeindepräsidium der neu vereinigten Gemeinde Neckertal zur Wahl, trat aber im zweiten Wahlgang nicht mehr an.

Kandidiert ebenfalls für das Gemeindepräsidium von Flawil: Patric Burtscher. Bild: PD

Bereits Ende März gab ein dritter Kandidat sein Interesse am Amt des Gemeindepräsidenten bekannt. Patric Burtscher hat sich unabhängig von der Findungskommission aufstellen lassen. (Diese Zeitung berichtete.) Wie die Ratskanzlei von Flawil auf Anfrage mitteilt, gingen keine weiteren Kandidaturen ein. Es wird also am 18. Juni zu einem Dreikampf um das Gemeindepräsidium kommen.

Zufrieden mit dem Prozedere

Die Findungskommission hat mehrere Bewerbungsdossiers prüfen dürfen. Dabei hat sich der Einsatz eines Personalbüros sehr bewährt, wie sie ebenfalls festhält. Erstgespräche und Kontakte konnten auf diese Weise diskret stattfinden und der Kommission zur Beratung vorgelegt werden.

In einer Interview- und Fragerunde haben sich die Kandidatinnen und Kandidaten der Kommission vorstellen können. Aus diesem Prozess hervorgegangen sind die Kandidaturen von Bartholet und Thoma, welche beide die gesteckten Kriterien eines Präsidiums erfüllen und zudem Führungserfahrung im Gemeindewesen mitbringen. Damit sieht die überparteiliche Findungskommission ihr Ziel als erreicht. Sie kann der Flawiler Bevölkerung eine Auswahl von zwei ausgewiesenen Persönlichkeiten zur Wahl vorschlagen.

Wahlpodium im Mai

Elmar Metzger tritt per Ende Februar 2024 als Gemeindepräsident zurück. Bild: PD

Am Mittwoch, 10. Mai, um 19 Uhr findet ein Vorstellungspodium im Lindensaal Flawil statt. Dabei besteht die Gelegenheit, Kandidierende kennenzulernen und ihnen auch Fragen zu stellen. Diese Veranstaltung wird durch die Flawiler Parteien organisiert. (pd/ser)