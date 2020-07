Ernte teilen, Freude teilen: Der etwas andere Bauernhof sorgt für so manche Überraschung Liliane und Julian Künzle-Kesseli aus Algetshausen möchten auf ihrem Hof Produzenten und Konsumenten zusammenbringen.

Der mächtige Lindenbaum hinter dem Haus hat im Frühsommer süss geduftet und Bienen angelockt. Bienen und Insekten sind unverzichtbare Helfer in der Landwirtschaft. Eine vielfältige, permakulturelle Landwirtschaft, in der auch Wildtiere einen Platz finden, ist Liliane und Julian Künzle-Kesseli wichtig. So haben sie, seit sie 2013 den Hof von Lilianes Eltern übernommen haben, zahlreiche Hecken gepflanzt und mit Ast und Steinhaufen Rückzugsmöglichkeiten für kleine Tiere geschaffen.

Die Umstellung auf biologischen Landbau war für sie eine logische Konsequenz und seit zwei Jahren ist der Hof nebst KAG Freiland auch Demeter zertifiziert. Gleichzeitig ist der Wunsch aufgekommen, neue Modelle in der landwirtschaftlichen Produktion und Vermarktung einzuführen. Dabei sind sie auf die solidarische Landwirtschaft, kurz Solawi, gestossen.

Direkte Zusammenarbeit mit den Konsumenten

Solawi basiert auf der direkten Zusammenarbeit von Bauernfamilien und Konsumentinnen und Konsumenten. Dahinter stehen der Wille zu mehr Selbstbestimmung und der Wunsch nach einer nachhaltigen Landwirtschaft. Diesen Winter hat die Bäuerin während eines Kurs­es der Kooperationsstelle für solidarische Landwirtschaft gelernt, was es alles braucht, um ein solches Projekt auf die Beine zu stellen und wie eine ganzjährige Gemüseversorgung im Abosystem funktioniert.

Da die Philosophie der naturnahen und regionalen Produktion von Nahrungsmitteln auch ihren Gatten Julian überzeugt, hat das Ehepaar beschlossen, das Solawi-Projekt anzupacken. Mittlerweile besteht eine sechsköpfige Kerngruppe, welche sich mit der Planung befasst.

Betriebsbeiträge decken Produktionskosten

Der Unterschied zur konventionellen Vermarktung besteht darin, dass die Solawi die Produktpreise abschafft und die Produktion finanziert. Die Vereinsmitglieder bezahlen Betriebsbeiträge, welche die vollen Produktionskosten decken und bekommen dafür ihren Teil der Ernte. Dies ermöglicht eine Risikoteilung und entlastet die Produzenten vom Preisdruck. Zudem wird ihr Einkommen gesichert. Die Mitglieder beteiligen sich aktiv an der Entscheidung und Planung, was mit welchen Methoden und unter welchen Bedingungen produziert werden soll. Durch die praktische Mitarbeit im Betrieb und die persönlichen Erfahrungen wird die Wertschätzung für die bäuerliche Arbeit und die Lebensmittel gefördert. Künzles rechnen mit zwei bis sechs halbtägigen Arbeitseinsätzen pro Mitglied und Jahr.

Kinder erfahren die Natur auf direkte Weise

Speziell auch für Familien mit Kindern bietet sich so die Möglichkeit, Erfahrungen über die Zusammenhänge in der Natur zu sammeln. Geplant ist, dass jedes Mitglied einen Anteilsschein zeichnet. Damit sollen Investitionskosten wie beispielsweise Folientunnels finanziert werden. Die Jahresbeiträge werden davon abhängen, welche und wie viel der Produkte die Mitglieder nutzen werden. Die Verteilung erfolgt über verschiedene Abos, die je nach Bedarf kombiniert werden können. Angeboten werden Gemüse, Eier, Getreide, Rind- und Schweinefleisch, Most und Obst. Das Gemüse und die Eier können wöchentlich bezogen werden. Die übrigen Produkte etwa viermal jährlich. Entweder direkt ab Hof oder an auswärtigen Depotstellen.

Die ganze Ernte wird geteilt

Künzles ist es wichtig, dass die Kreisläufe in der Nahrungsmittelproduktion geschlossen werden. Als Beispiel dient der Hühnerhof: Nebst dem wöchentlichen Ei-Anteil gibt es anfangs ein Poulet und am Ende der Legezeit ein Suppenhuhn. Beim Gemüse kommen auch die Kuriositäten mit ins Kistchen. Die ganze Ernte wird geteilt. Ideen haben Liliane und Julian Künzle noch viele. Warum nicht für die Mitglieder Kurse anbieten, wie Gemüse haltbar gemacht oder Buchweizenmehl verwendet wird, Bäume geschnitten oder Saftplätzli gekocht werden? Die beiden sind Eltern von zwei Buben im Primarschulalter und möchten auch den Kindern der Vereinsmitglieder spannende Erlebnisse auf dem Hof ermöglichen. Schon jetzt erfreuen sich Spaziergänger am Bild der hörnertragenden Mutterkuhherde und an den drei jungen Sauen, welche den Boden umpflügen.

Damit dieses Projekt gestartet werden kann und sich der Aufbau der Gemüseproduktion lohnt, sind mindestens 50 Gemüseabos erforderlich. Nähere Infos gibt es unter «solawi-ruetiwies.ch» und auf der Website lindenfeeundapfeltroll.ch.