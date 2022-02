Erneuerbare Energie Ein offener Brief über angeblich defekte Solarpanels auf dem Dach der Eishalle Bergholz in Wil sorgt für Wirbel In einem offenen Brief an den Stadtrat schreibt ein Wiler Bürger, dass die Solaranlage auf dem Dach der Eishalle beschädigt sei. Wie die Wispag klarstellt, handelt es sich um eine andere Anlage auf dem Dach, die defekt sei.

Solarenergie vom Dach der Eishalle Bergholz in Wil. Bild: PD

Die Solaranlage auf dem Dach der Eishalle Bergholz in Wil sei defekt und ausser Betrieb. Das ist in einem offenen Brief von Niklaus Stucki zu lesen. Die Verbindungen zwischen den Panels seien zerbrochen, auch sei Solarflüssigkeit ausgelaufen, steht geschrieben. Die ausfallende Energie müsse vermutlich durch Gasenergie ersetzt werden, was Auswirkungen auf die Betriebskosten und Ökobilanz des Betriebs habe. Als Einwohner und Steuerzahler der Stadt Wil wolle er sich beim Stadtrat erkundigen, wann und wie es zum Schaden kam.

Seit dem Frühling 2019 steht auf dem Dach der Eishalle eine Fotovoltaikanlage, die vergangenes Jahr erweitert wurde. Wilerinnen und Wiler können Panels nach dem sogenannten «Bürgermodell» pachten und Storm aus der Anlage beziehen.

Thermische Anlage ist defekt

Der offene Brief wirbelt etwas Staub auf, wie Recherchen dieser Zeitung zeigen. Die Wispag erklärt auf Anfrage, dass es sich bei der beschädigten Anlage nicht um die Fotovoltaikanlage für die Stromgewinnung handle. Sondern: «Auf dem Dach der Eishalle befindet sich ausserdem eine thermische Solaranlage, um heisses Wasser für den Sportpark zu produzieren», sagt Sabin Rickenbach, Geschäftsleiterin der Wispag. Diese thermische Anlage sei defekt. Die Geschäftsleiterin stellt klar:

«Die Fotovoltaikanlage produziert nach wie vor Strom.»

Bei der thermischen Anlage sei es im Januar 2021 zu einem Defekt gekommen, sagt Rickenbach. Das Glykol-Wasser-Gemisch, welches sich in den Panels befindet, hat sich beim Wärmetauscher mit normalem Wasser aus dem Heizkreislauf vermischt. Folglich floss normales Wasser in die Anlage. «Im letzten Winter war es sehr kalt, deshalb ist das Wasser gefroren und hat die Anlage beschädigt», sagt die Geschäftsleiterin. Es sei zu keinen Umweltschäden gekommen. Da es sich um ein Glykol-Wasser-Gemisch handelt, gehe es um eine kleine Menge Glykol.

Minimale Mehrkosten

Die thermische Anlage sei mit dem Bau der Eishalle im Jahr 2013 gebaut worden. Bei starker Sonneneinstrahlung werde das Wasser für das Warmwasseraussenbecken oder die Duschen eingesetzt, bei schwacher Einstrahlung werde die Wärme für die Heizung genutzt. Wegen der ausgefallenen Anlage beziehe das Bergholz Gas, was monatlich Mehrkosten von etwa 2200 Franken verursache. Dies sei aber minim im Gegensatz zu den gestiegenen Strompreisen, sagt Rickenbach. Die Erhöhung der Eintrittspreise habe nichts mit der ausgefallenen Anlage zu tun.

Derzeit würden Abklärungen mit der Versicherung laufen, sagt Rickenbach. Es werde nun abgeklärt, in welchem Rahmen die Anlage ersetzt werde.