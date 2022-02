Erneuerbare Energie Beim Wiler StahlunternehmenSchmobi entsteht eine der grössten Fotovoltaikanlagen im Kanton St.Gallen Mitte Januar ist der Baustart für die Fotovoltaikanlage bei der Schmolz und Bickenbach Stahlcenter AG, Schmobi, in Wil gestartet. 60 Prozent der produzierten Energie wird die Schmobi für den Eigenverbrauch nutzen, die restliche Energie wird in das Netz der Stadt fliessen.

Der älteste Teil des Verwaltungsgebäudes der Schmolz und Bickenbach Stahlcenter AG, Schmobi, wurde energetisch saniert. Bild: PD

Mitte Januar erfolgte bei der Schmolz und Bickenbach Stahlcenter AG, Schmobi, in Wil der Baustart einer Fotovoltaikanlage auf den Dächern des Stahlcenters, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Grossprojekt realisiert Schmobi gemeinsam mit den Technischen Betrieben Wil (TBW). Mit rund 850 Kilowatt-Peak-Leistung wird die Fotovoltaikanlage zu den grössten Produktionsstätten erneuerbarer Energie im Kantons St.Gallen gehören. Die erwartete Energiemenge von rund 720'000 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr entspricht ungefähr dem Strombedarf von 190 Einfamilienhäusern.

60 Prozent der produzierten Energie wolle man für den Eigenverbrauch nutzen, heisst es in der Mitteilung. Die Überschussenergie werde in das TBW-Stromnetz eingespeist. Weiter heisst es: «Diese Massnahmen sind ein klares Bekenntnis zur aktiven Reduktion der CO 2 -Emmissionen und zur nachhaltigen Steigerung der Energieeffizienz.»

Sanierungsarbeiten abgeschlossen

Bei der Schmobi fanden letztes Jahr von April bis Dezember ebenfalls Sanierungsarbeiten statt. Diese seien nun abgeschlossen, wie es in der Mitteilung heisst. Ein neuer Eingangsbereich sowie grössere Büroräumlichkeiten sind entstanden.

Im Untergeschoss wurden weitere Besprechungsräume und zusätzliche Garderoben errichtet. Der älteste Teil des Verwaltungsgebäudes wurde dabei energetisch saniert, was der eigentliche Anstoss für diese Bautätigkeiten war.

Erfolgreiches Geschäftsjahr 2021

Das Stahlunternehmen kann laut Mitteilung auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurückblicken. Der Umsatz des Unternehmens mit Sitz in Wil West erhöhte sich markant. Auch die Ertragslage entwickelte sich positiv. Pro Arbeitstag wurden im Schnitt über 75 Tonnen Stahl und Aluminium ausgeliefert.

Die Marktdynamik sei weiter hoch und die Situation am Beschaffungsmarkt bleibe anspruchsvoll, heisst es weiter. «Knappe Verfügbarkeiten, längere Lieferfristen und steigende Preise stellen uns täglich vor neue Herausforderungen», sagt Einkaufs- und Verkaufsleiter Patrick Lenz. Man rechne im ersten Halbjahr des 2022 mit einem anhaltend hohen Auslastungsniveau. (pd/mas)