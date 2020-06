Erika Häusermann tritt im Herbst nicht mehr zu den Stadtparlamentswahlen in Wil an

GLP-Knatsch: Häusermann fährt nach Rauswurf juristisches Geschütz gegen Parteivorstand auf

48 Stunden vor der Schliessung der Wahllokale im Kanton schlittern die St.Galler Grünliberalen in eine veritable Führungskrise. Die geschasste Erika Häusermann will sich mit einer superprovisorischen Anordnung des Kreisgerichts in den Vorstand zurückkämpfen.