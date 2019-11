Er ist der jüngste Träger des Flawiler Preises: Severin Pfeffer vom Verein Musicalfieber Flawil Schon mit 19 Jahren hat Severin Pfeffer sein erstes Musical auf die Bühne gebracht. Jetzt wird er für sein Engagement mit dem Flawiler Preis ausgezeichnet. Tobias Söldi

Seine Leidenschaft für Schauspiel und Musik entdeckte Severin Pfeffer schon in der Schulzeit. (Bild: PD)

Warum sind Sie für die «Wiler Zeitung» nur über Whatsapp erreichbar?



Severin Pfeffer: Momentan ist gerade viel los bei mir. Ich arbeite 100 Prozent als Moderator beim Radio Munot in Schaffhausen. Das ist auch der Grund, weshalb ich manchmal schlecht erreichbar bin für die Leute in der Region.



Hier kennt man Sie vom Verein Musicalfieber Flawil, mit dem Sie drei Musicals auf die Bühne gebracht haben. Dafür erhalten Sie nun den Flawiler Preis. Was bedeutet Ihnen das?



Sehr viel. Es ehrt mich, dass ich – und mit mir der Verein – die Auszeichnung entgegennehmen darf. Ich würde zwar nicht behaupten, dass ich bis jetzt sehr viel erreicht habe. Aber mit dem Wenigen, das ich erreicht habe, konnte ich doch viel bewegen. Der Verein Musicalfieber Flawil konnte sich überregional einen Namen machen. Die Leute kennen uns.



Flawiler Preis Der Preis würdigt seit 2010 herausragende Leistungen in den Bereichen Kultur, Freizeit, Sport, Soziales und Beruf in der Gemeinde Flawil. Er soll auch ein Mittel zur Förderung und Anerkennung von Freiwilligenarbeit sein. Severin Pfeffer ist der zehnte Preisträger, er wird für sein Engagement mit dem Verein Musicalfieber Flawil ausgezeichnet. An der Bürgerversammlung vom 26. November wird Pfeffer der Preis in Form von 1161 Franken, einer Urkunde und einer Skulptur überreicht. (pd)

Den Flawiler Preis haben bis jetzt vor allem Menschen der älteren Generation erhalten. Sie sind der jüngste Preisträger.



Ich finde es spannend und schön, dass der Gemeinderat jemanden in meinem Alter ehrt – schliesslich bin ich erst 24 Jahre alt. Es fühlt sich gut an, als junge Person zu diesen Preisträgern zu gehören. Und es zeigt mir, dass ich das, was ich mache, richtig mache. Ich bekomme so bereits im jungen Alter eine Bestätigung.



Warum fehlt es an jungen Leuten unter den Preisträgern?



Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es tatsächlich so, dass sich junge Leute weniger engagieren als ältere. Ich sehe das auch bei uns im Verein: Wir haben einige engagierte Leute, die schon seit mehreren Jahren mitmachen, aber dennoch dem Verein nicht beitreten wollen.



Warum?



Vielfach hört man: «Ich brauche Freiheit, ich bin ein Freelancer-Typ». Es scheitert daran, dass viele Junge frei sein wollen, sich nicht an etwas binden wollen. Das ist das grosse Problem. Darum treten sie nicht einem Verein bei.



Musicalfieber Flawil hingegen ist genau ein solcher Verein, in dem sich vor allem junge Leute engagieren. Was machen Sie anders?



Tatsächlich fehlt es auch bei uns ein wenig an Leuten, vor allem an Männern. Das ist eines unserer grossen Probleme. Aber ich kann nicht sagen, dass wir viel anders machen als andere Vereine. Vielleicht hat der Erfolg wirklich damit zu tun, dass wir so jung sind. Oder dass wir Musical machen. 2015, bei der Gründung, hat das in der Region noch niemand gemacht. Bei uns kann man wirklich Musicaldarsteller sein, singen, tanzen, eine grosse Rolle übernehmen. Das motiviert auch.



Werden Ihnen Ihre Engagements nie zu viel?



Es ist mir, ehrlich gesagt, immer ein bisschen zu viel. Ein Musical ist ein Riesenaufwand. Zu Beginn eines Projektes bin ich voll engagiert und ambitioniert. In der Mitte verliere ich oft an Motivation. Wenn es sich nicht entwickelt, wie ich es mir vorstelle, oder es nicht so schnell geht, wie geplant. Und natürlich werden einem viele Steine in den Weg gelegt: Mal läuft der Ticketverkauf nicht so gut, mal fehlt der Pianist oder es hapert bei der Sponsorensuche.



Wie gehen Sie mit solchen Situationen um?



Mit Optimismus. Ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Wenn etwas nicht auf Anhieb klappt, falle ich nicht gleich in ein Loch. Das ist meine Stärke.



Wie schalten Sie ab?



Indem ich in der Freizeit viel unternehme. Auch das Musical ist für mich eigentlich ein Ort, um abzuschalten vom alltäglichen Leben. Ich gehe auch oft ins Kino, und in letzter Zeit treibe ich viel Sport.



Nicht überall gibt es Erfolge zu verzeichnen. Beim Interregionalen Jugendprojektwettbewerb hat der Verein Musicalfieber Flawil «nur» einen Anerkennungspreis gewonnen.



Ich war, ehrlich gesagt, ein bisschen enttäuscht. Der dritte Platz und die Teilnahme am Finale in St. Gallen wären toll gewesen. Schlussendlich fand ich den Anerkennungspreis aber schön, weil ich gar nicht auf den Wettbewerb gestossen wäre, hätten sich die Verantwortlichen nicht bei mir gemeldet.



Wie gehen Sie mit Rückschlägen um?



Natürlich habe ich auch schon Rückschläge erlebt. Aber probieren geht über studieren. Walt Disneys Motto «If you can dream it, you can do it» begleitet mich schon so lange, und es hat sich bewahrheitet. Wenn du das machst, wovon du träumst, klappt es auch.



Auch auf den sozialen Medien zeigen Sie sich von einer positiven Seite.



Das stimmt, ich zeige sehr viel Privates auf Social Media, oft Fröhliches und Motiviertes. Es gibt Leute, die sagen, ich sei ein Influencer. Aber das würde ich nicht unterschreiben.



Haben Sie auch eine dunkle Seite?



Natürlich. Auch ich habe eine nachdenkliche Seite. Oft studiere ich lange herum: Was ist der aktuelle Stand in meinem Leben? Wie geht es weiter?



Wie geht es mit dem Verein Musicalfieber Flawil weiter?



Wir visieren gerade das nächste Projekt an. Ich bin in regem Kontakt mit einem Autor aus Wil, der für uns ein neues Musical schreibt. Im neuen Jahr wollen wir mit der Organisation starten, im Frühling 2021 soll das Stück auf die Bühne kommen. Aber nur in Flawil, wir planen keine Tour mehr.



Können Sie Details verraten?



Die werde ich an der Gemeindeversammlung bekanntgeben.