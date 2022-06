ENGPÄSSE Nach Berichten über ausgelastete Notfallstation und Bettennotstand am Spital Wil – SP verlangt Auskunft vom Regierungsrat Die SP bezweifelt, dass der beschlossene Ausbau des Spitals Wil auf 100 Betten reichen wird, um alle Patientinnen und Patienten aufzunehmen.

Ein Rettungswagen vor dem Notfallzentrum im Spital Wil. Bild: Mareycke Frehner

Am Montag reichte die SP im Kantonsrat eine Interpellation zur Situation auf dem Notfall des Spitals Wil ein. Sie weist darin auf den Umstand hin, dass Patientinnen und Patienten von Wil wegen Bettenmangels in andere Spitäler verlegt werden mussten, etwa nach Uznach. Auch die Notfallpraxis im Spital behandle mittlerweile doppelt so viele Personen wie früher, heisst es.

Weiter vermutet die SP, dass der Ausbau des Spitals Wil auf 100 Betten nicht reichen wird. Die Partei möchte deshalb wissen, ob weitere Ausbauten geplant sind. Die SP will darüber hinaus wissen, wie viele Betten an den einzelnen Spitalstandorten vorhanden sind und wie viele davon wegen Personalmangels momentan stillgelegt sind.

Wie viele Patienten wurden verlegt?

Sodann erkundigt sich die Fraktion nach der Zahl der Patienten, die aus Wil sowie aus den übrigen kantonalen Spitälern an einen anderen Ort verlegt wurden. Schliesslich möchte sie wissen, wie viele Patienten in die Notfallpraxis im Spital Wil gekommen sind. Die Antwort des Regierungsrats liegt noch nicht vor, da die Interpellation nicht dringlich ist.