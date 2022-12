Engagement Niederuzwiler Arzt leistet humanitäre Hilfe im Iran – auf seine Initiative hin wurde nun eine Klinik eröffnet Hossein Schams arbeitet seit 30 Jahren in der Thurklinik in Niederuzwil. Seit langem engagiert er sich auch für Bedürftige im Iran und liefert medizinische Hilfsgüter und Medikamente in seine Heimat.

Hossein Schams bei einem Besuch in der neuen Klinik in Nischabour, Iran. Bild: PD

Seit vielen Jahren setzt sich Hossein Schams für unterschiedliche Projekte im Iran ein. Der gebürtige Iraner ist seit 30 Jahren in der Thurklinik in Niederuzwil als Gynäkologe tätig. Er ist dort zudem im Verwaltungsrat.

Seit 2004, nach dem Erdbeben in der iranischen Stadt Bam, liefert Schams medizinische Hilfsgüter nach Iran. Er habe damals Spitäler und die Hilfsorganisation Iranischer Roter Halbmond mit Medikamenten versorgt, erzählt der Arzt. Nun sei in seiner Heimatstadt im iranischen Nischabour auf seine Initiative hin eine Klinik eröffnet worden.

Im Krieg verletzte behandelt

Schams absolvierte die Matura in seiner Heimat. Für das Medizinstudium und die Doktorarbeit ging er nach Wien, für den Facharzt nach Zürich. «Als ich Oberarzt war, ging ich für drei Jahre zurück in meine Heimat», sagt Schams. Er habe dort Verletzte aus dem Iran-Irak-Krieg behandelt. «Was ich während des Krieges erlebt habe, hat mich stark belastet.» Das Elend sei gross gewesen. Er habe mitansehen müssen, wie die Menschen leiden, auch weil die medizinische Versorgung teilweise nicht ausreichend war.

Als Schams zurück in der Schweiz war, wollte er den Menschen in seiner Heimat helfen. Die Anzahl Spitäler und Ärzte sei gering, es fehle an Medikamenten. «Das Bedürfnis nach medizinischer Versorgung ist gross», sagt Schams. Auch in seinem Heimatort. «Das nächste Spital von meiner Heimat Nischabour ist 130 Kilometer entfernt», sagt er. Es sei nicht wie in der Schweiz, wo sich alle paar Kilometer ein Spital oder eine Klinik befinden würden. «Die schlechte Versorgung in der Stadt hat mich dazu bewogen, mithilfe von Sponsoren und Pharmaproduzenten eine Klinik für Bedürftige zu errichten.»

Nach dreijähriger Bauzeit sei die Klinik nun vor einem Jahr eröffnet worden, erzählt Schams. Die Klinik heisst «Schams Shargh Medical Center». Sie wurde nach ihm benannt, erzählt er mit Stolz. Sie sei an ein Universitätsspital angegliedert und es gebe verschiedene Abteilungen, unter anderem auch eine Klinik für Mütter und Kinder, was den Gynäkologen besonders freue. Monatlich würden in der Klinik 1000 Konsultationen durchgeführt. Für Bedürftige seien die Leistungen gratis.

Die Klinik wurde vor einem Jahr in Nischabour eröffnet. Bild: PD

Konsiliararzt im Iran

Ein bis zwei Mal im Jahr fliege er nach Nischabour. «Ich helfe in der Klinik als Konsiliararzt aus und berate das Personal bei schwierigen Fällen», sagt Schams. Er liefere noch immer Material in den Iran. Vor zwei Jahren seien zum Beispiel in der Thurklinik in Niederuzwil unter anderem die Betten erneuert worden, anschliessend habe man fast acht Tonnen Hilfsgüter in seine Heimat geschickt.

Bei seinen Projekten unterstützt ihn auch seine Frau Margrit Schams. Sie ist zusammen mit ihm im Verwaltungsrat der Thurklinik. Auch sein Bruder, Mohammed Schams, beteiligt sich an den Projekten. Er ist Kinderarzt in der Hirslandenklinik in Zürich. «Ich möchte mit meiner Geschichte die Leute dazu motivieren, Menschen in solchen Ländern zu helfen», sagt Schams.