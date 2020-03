Engadiner Belvedere-Gruppe kauft Hotel Münchwilen Das Vier-Sterne-Haus Hotel Münchwilen erhält einen neuen Besitzer. Kurt und Julia Baumgartner ergänzen damit ihre Belvedere Hotels im bündernischen Scuol. Auch wegen Wil West.

Das Hotel Münchwilen wechselt den Besitzer. Bild: PD

(pd/rus) Per 1. März ging das Hotel Münchwilen in neue Hände über. Das ist einer Mitteilung der neuen Besitzer zu entnehmen, die am Mittwoch verschickt wurde. Das Hotel Münchwilen gehört neu zur Gruppe der Belvedere Hotelfamilie von Kurt und Julia Baumgartner. Der Vier-Sterne-Betrieb im Hinterthurgau mit 110 Betten in 55 Zimmern ergänzt die bisherigen drei Hotels im bündnerischen Scuol.

Seit 2006 wurde das Hotel von den bisherigen Inhabern geführt. Die Übernahme finde im Rahmen der Nachfolgeplanung statt. Das Hotel wird von der Belvedere-Gruppe als Garni und ganzjährig geführt werden, schreibt das Unternehmen. Ergänzt wird dieses Angebot durch eine kleine Bar und Seminarmöglichkeiten für 40 Personen.

Halbe Million Franken für erste Umbauten

Bis 2021 sollen Lobby, Reception, Bar und Frühstückssaal sowie eine erste Tranche Zimmer renoviert und erneuert werden. Für diese Phase rechnet das Unternehmen mit einem Investitionsvolumen von einer halben Million Franken.

Der Entscheid zur Übernahme fiel auch wegen Wil West. «Die Region Wil hat sich in den letzten Jahren dynamisch entwickelt. Es entstehen unmittelbar in der Umgebung in den nächsten Jahren weitere 3000 Arbeitsplätze, namhafte Firmen werden Ihren Firmensitz in den Thurgau verlegen», sagt Kurt Baumgartner. Zudem weise das Hotel eine gute Substanz aus und könne schlank und effizient geführt werden.

Als operativer Direktor wird gemäss Belvedere-Gruppe Andreas Marty amten. Er sei gelernter Koch und habe durch verschiedene Weiterbildungen in Marketing und Verkauf seine Kompetenzen erweitert. Bis zu seinem Start ist er Leiter Verkauf und Marketing sowie Leiter des Strategischen Geschäftsfeldes Detailhandel und Mitglied der Geschäftsleitung der Säntis Schwebebahnen AG.