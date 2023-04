Viel Wind um eine nachhaltige Energieform: In Wil trafen nicht nur Gegnerinnen, sondern auch Befürworter der Windkraft auf den Kanton

Am Freitag machte die Dialog- und Informationsreihe des Kantons zur St.Galler Windenergie-Strategie Halt in Wil. Der Dialog verlief in geordneten Bahnen, auch wenn Meinungen hart aufeinander prallten.