Energieversorgung Mehrere Millionen Franken für russisches Gas: Der Stadt Wil sind bei der Gasbeschaffung die Hände gebunden Auf internationaler Ebene werden Bestrebungen unternommen, um unabhängiger von russischem Gas zu werden. Auf städtischer Ebene kann vor allem eines getan werden, wie ein Stadtparlamentarier sagt: Auf erneuerbare Energien umsteigen.

Das russische Gas macht im TBW-Gasnetz rund 36 Prozent aus. Bild: Urs Jaudas/Keystone

Seit dem Krieg in der Ukraine hat in der Region Wil die Nachfrage nach nicht russischem Biogas zugenommen. Man möchte unabhängiger von russischem Gas werden, dies in ganz Europa. Doch die sichergestellte Versorgung mit Energie ist nur ein Aspekt. Das russische Regime habe Unmengen von Geld, um den Krieg zu finanzieren, wie der Wiler Stadtparlamentarier Timo Räbsamen (Juso) in einer dringlichen Interpellation an den Stadtrat schreibt. «Aus diesem Grund muss auch die Stadt Wil sich fragen, inwiefern ihr Geld in den Händen des russischen Regimes landet.»

Räbsamen wollte vom Stadtrat wissen, wie viel Gas die Technischen Betriebe Wil (TBW) aus Russland beziehen und wie viel Geld in russisches Gas gesteckt wird. Zudem stellte er die Frage, ob der Stadtrat bereit sei, die TBW mit einem Handelsverbot mit russischem Gas zu belegen. Nun liegt die Antwort des Stadtrats vor.

Mehrere Millionen Franken gehen indirekt nach Russland

Das russische Gas macht im TBW-Gasnetz etwa 36 Prozent aus. Die Schweiz importierte 2021 43 Prozent des Gases aus Russland. Etwa ein Fünftel stammt je aus Norwegen und der EU. Der Rest betrifft Algerien und sonstige Länder. Insgesamt 455 Gigawattstunden (GWh) Gas werden jährlich in der Stadt Wil und zwölf weiteren Gemeinden in der Region Wil, die die TBW versorgt, abgesetzt. Davon sind 65 GWh Biogas, das aus der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden und England kommt.

Das jährliche Einkaufsvolumen der TBW für Gas beträgt etwa 23 Millionen Franken. Darin enthalten sind auch der Einkauf von Biogas, CO 2 - und weitere Abgaben sowie Transportkosten. Der Stadtrat schreibt in seiner Antwort:

«Wir gehen davon aus, dass indirekt mehrere Millionen Franken aus der Region Wil nach Russland gelangt sind.»

Die Schweizer Gaswirtschaft habe keine direkten Lieferbeziehungen zu Russland. Denn Erdgas wird in der Schweiz über zwölf Einspeisestellen aus den umliegenden Ländern eingeführt. Der wichtigste Einspeisepunkt ist in Wallbach, Deutschland, wo 80 Prozent der Gasimporte abgewickelt werden. Der konkrete Herkunftsmix könne aber je nach Region unterschiedlich sein. Und dabei gibt es ein Problem.

Herkunft nicht nachweisbar

Die Schweizer Gaswirtschaft sei bestrebt, bestehende Abhängigkeiten zu reduzieren, wie der Stadtrat schreibt. Aber:

«In der Praxis ist das heute noch kaum umsetzbar.»

Denn im Gashandel werde nicht deklariert beziehungsweise bestehe noch kein System, das zeigen könne, woher das Gas komme. Wenn ein Gasversorger in einer bestimmten Region Gas beziehen möchte, müsse er mit dortigen Produzenten entsprechende Lieferverträge abschliessen. Auf sogenannten Spot- und Terminmärkten würden Standardprodukte angeboten werden, die Gas aus verschiedenen Regionen beinhalten, ohne dass eine Abgrenzung stattfinde.

Entsprechend könne die Stadt auch kein Handelsverbot für die TBW verhängen, denn die Schweiz und die TBW seien in den EU-Erdgasbinnenmarkt eingebunden. Eine Beschaffungsdiversifikation sei nur mit der EU und insbesondere mit den Nachbarländern erreichbar, schreibt die Stadt.

Ausweichen mit Flüssiggas

Aktuell würden jedoch europäische Länder und die EU mit Hochdruck daran arbeiten, die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren.

Flüssiggas würde dabei eine zentrale Rolle spielen. Auf diese Weise könne Gas aus unterschiedlichsten Weltregionen beschafft werden. Die EU verfügt derzeit über 40 Flüssiggas-Terminals, um Flüssigerdgas ins europäische Netz einzuspeisen. Zwei weitere Terminals werden nun in Deutschland gebaut. Auch die internationale Energieagentur hat einen Plan präsentiert, um die Abhängigkeit zu reduzieren. Von all diesen Massnahmen profitiere auch die Schweiz, wie die Stadt Wil schreibt.

Umstieg auf erneuerbare Energien

Timo Räbsamen, Stadtparlamentarier, Juso Bild: PD

Die Antwort der Stadt auf die dringliche Interpellation zeige auf, dass auf städtischer Ebene nicht wirklich etwas unternommen werden könne – zumindest, was die Finanzierung des russischen Regimes betreffe, sagt Interpellant Timo Räbsamen. «Der Inhalt ist recht ernüchternd.» Deshalb sei es wichtig, national und international an der Thematik dranzubleiben und Abhängigkeiten von russischem Gas zu überwinden. Ebenso fordert Räbsamen, dass noch härtere Sanktionen gegen Russland ergriffen werden.

Dennoch könne man auch auf städtischer Ebene einen Beitrag leisten. Räbsamen sagt:

«Es ist wichtig – auch klimapolitisch gesehen – dass wir von Gas und Öl wegkommen und auf erneuerbare Energien setzen.»

Ansonsten sei er aber zufrieden mit der Beantwortung seiner Fragen. Die Stadt zeige auf, wie der Gashandel ablaufe und wie komplex die Thematik sei.