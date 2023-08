Energieversorgung Fernwärme aus der Schokoladenfabrik: Flawil will beim Heizen CO2 einsparen Die Technischen Betriebe Flawil haben sich zum Ziel gesetzt, die lokale Produktion erneuerbarer Energie zu fördern. Darum wurde die Nutzung von Abwärme der ARA Oberglatt und der Maestrani AG geprüft.

Wird in Flawil bald mit Abwärme aus der Maestrani Schweizer Schokoladen AG geheizt? Bild: zvg

In der Stadt Wil ist seit Jahren ein Fernwärmenetz ab der ZAB in Bazenheid geplant. Im Herbst steht dazu eine Volksabstimmung an. Flawil möchte es Wil nun gleichtun. Die Technischen Betriebe Flawil (TBF) haben das Potenzial zur Nutzung vorhandener Abwärme geprüft. Daraus resultierten zwei Projekte für Wärmenetze, mit deren Umsetzung Flawil einen Viertel des CO 2 -Ausstosses für Wärme einsparen könnte.

Ein Vorteil solcher Wärmenetze liegt gemäss einer Mitteilung im Mitteilungsblatt der Gemeinde auch in der gesteigerten Effizienz. Denn in grossen Wärmezentralen könne «auch wertvoller Strom produziert werden». Damit wäre man im Winter weniger auf Stromimporte angewiesen.

Etwa 6700 Tonnen CO 2 einsparen

Grosse Projekte ermöglichen auch die Erschliessung von Wärmepotenzialen, mit denen ganze Siedlungen mit Wärme versorgt werden können. Beispiele dafür sind die Abwärme aus Industrie oder aus grösseren Entsorgungsbetrieben, wie Kehrichtverbrennungs- oder Abwasserreinigungsanlagen.

Zur Versorgung der Überbauung Blumenau wurde der Bezug von Wärme aus der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Oberglatt geprüft. Dabei hat das beauftragte Ingenieurbüro festgestellt, dass mit der in der ARA Oberglatt vorhandenen Wärme eine wirtschaftliche Wärmeversorgung im Zentrum von Flawil realisierbar wäre.

Aus dem gereinigten Abwasser der ARA könnten jedes Jahr etwa 23 Gigawattstunden Wärme gewonnen werden. Dadurch würde Flawil etwa 6700 Tonnen CO 2 für die Wärmeversorgung einsparen. Der Wärmeentzug käme auch dem Fluss Glatt zugute, da zu warm eingeleitetes Wasser schlecht für das Ökosystem ist.

Im Perimeter der Wärmeversorgung eingeschlossen ist auch das Stickerquartier, in welchem aufgrund baurechtlicher Vorgaben einzelne Heizungen mit erneuerbarer Energie schwierig umzusetzen sind. Ebenfalls möchte man die Industriegebiete Schändrich und Glatthalde erschliessen, um weitere Abwärme aus dem lokalen Gewerbe zu gewinnen.

Wärme aus der Schokoladenfabrik

Auf der Suche nach einer Wärmequelle für die geplante Wohnüberbauung Botsberg und das angrenzende Quartier wurde auch die Nutzung von vorhandener Abwärme der Maestrani Schweizer Schokoladen AG geprüft. Die Nutzung der Abwärme könnte die Versorgung der geplanten Wohnüberbauung sicherstellen.

Der Verwaltungsrat der TBF hat schon frühzeitig beim Gemeinderat das grundsätzliche Einverständnis für ein Wärmeprojekt eingeholt. Er ist daran, alle rechtlichen Grundlagen für eine Fernwärmeversorgung zu schaffen. Dazu startete im vergangenen Frühjahr die Erarbeitung zweier Vorprojekte für die Wärmeverbünde ARA Oberglatt und Botsberg.

Rund 45 Millionen Gesamtkosten

Ein weiterer Knackpunkt stellt im Moment die langfristige Finanzierung des Projektes dar. Es wird, nach Abzug von möglichen Fördergeldern, mit Gesamtkosten in der Höhe von rund 45 Millionen Franken gerechnet. Die Resultate aus den Vorprojekten und die darauf aufbauenden Grundsatzentscheide werden per Ende 2023 erwartet. Diese werden auch die Gasnetzstrategie der TBF beeinflussen. Je mehr Fernwärme in Flawil genutzt werden kann, desto eher können Teile des Gasnetzes deaktiviert werden.

Lohnen sich der Aufwand und das Risiko eines Wärmeverbundes überhaupt? Luca Zillig-Klaus, Geschäftsführer der TBF sagt: «Ja. Die Abwärme bietet grosses Potenzial, um in Flawil einer nachhaltigen Energieversorgung näherzukommen. Zudem ist das Investitionsvolumen vergleichbar mit den Netzen für Strom, Gas und Wasser.» Ob in Flawil also bald mit Abwärme geheizt wird, wird sich in den kommenden Jahren zeigen.