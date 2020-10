Energiesiedlung in Niederuzwil und das Eventhaus Toggenburg erhalten ein Solardiplom für Energieeffizienz In Aarau wird heute, Dienstag, der 30. Schweizer Solarpreis vergeben. Dabei werden auch Diplome für energieeffiziente Bauten vergeben. Aus der Region Wil-Toggenburg dürfen sich zwei Projekte über eine Auszeichnung freuen.

Die Energiesiedlung in Niederuzwil erhält eine Auszeichnung. Bild: PD

Zur 30. Ausgabe des Schweizer Solarpreises in Aarau werden heute auch Diplome an die energieeffizientesten Bauten und Anlagen der Schweiz vergeben. Prämiert werden wegweisende Neubauten und Bausanierungen welche architektonisch und energetisch optimal konzipiert sind, heisst es in der Publikation der Solar Agentur Schweiz, die die Preisverleihung durchführt. Auch zwei Projekte aus der Region Wil-Toggenburg erhalten ein Diplom.

Zum einen ist das die Siedlung an der Waldwegstrasse in Niederuzwil. Dort wurden sieben Einfamilienhäuser nach dem Plus-Energie-Bau-Standard (kurz PEB) errichtet. Sie weist insgesamt eine Eigenenergieversorgung von 130 Prozent auf mittels Solaranlagen auf dem Dach, steht in der Laudatio. Das bedeutet, dass die Siedlung 30 Prozent mehr Strom generiert, als sie benötigt. Zusammen erzeugen fünf der sieben Häuser jährlich 62’700 kWh Strom. Zudem zeichneten sie sich durch sehr gute Dämmwerte mit Minergie-P-Baustandard aus.

Da die letzten beiden Häuser erst im Sommer 2020 bezogen werden konnten, stammen die Stromzahlen aus dem Jahr 2019, wie Projektleiter Lorenz Moser von der Hausbau Moser AG aus Oberuzwil sagt.

PEB-Standard von Anfang an gesetzt

«Wir hatten damals die Gelegenheit erhalten, eine Überbauung auf dem ehemals landwirtschaftlich genutzten Areal zu errichten.» Die Planung sei mit einem befreundeten Architekt erfolgt. Von Anfang an sei klar gewesen, die Einfamilienhäuser nach dem PEB-Standard zu erstellen. Moser schmunzelt:

«Das sehe ich als meinen Beitrag zur Weltrettung.»

Um möglichst viel Wohnraum zu generieren, habe man sich auf sieben Häuser festgelegt. Bald wurden auch Interessierte gefunden, die in einem solchen Haus wohnen wollen und der Baustart erfolgte 2016. Die einzelnen Holzelemente für Wände, Dach und Boden wurden in der Moser AG gefertigt und an Ort zusammengebaut. «Alles was aus Holz ist, stellten wir möglichst selbst her. Für den Rest arbeiteten wir mit Firmen aus der Region zusammen», sagt Moser. Von aussen sehen die Häuser ziemlich ähnlich aus, aber innen wurden sie den Wünschen der Bauherren angepasst.

Eventhaus Toggenburg erzeugt mehr als doppelt so viel Energie

Das mobile Eventhaus erhält ein Diplom, weil es mehr als doppelt so viel Strom produziert als es benötigt. Bild: PD

Auch das Eventhaus Toggenburg vom Förderverein Energietal Toggenburg erhält ein Solardiplom im Bereich PEB. «Es ist schweizweit eines der ersten fahrbaren Gebäude mit Minergie-P-Baustandard», heisst es in der Laudatio. Im Jahr 2019 war es jeweils während einem Monat in jeder der zwölf Toggenburger Gemeinden als Infomobil für die 2000-Watt-Gesellschaft stationiert. Weiter heisst es:

«Das fahrbare Minergie-P-Eventhaus zeigt auf, wie die Energieeffizienz, die Nutzung erneuerbarer Energien und die Plus Energie Bauweise auf kleinstem Raum umsetzbar ist.»

Eine 4,6 kW starke PV-Anlage generiert jährlich 3’700 kWh Strom pro Jahr an Dach und Fassaden. Damit generiert es 236 Prozent des Stromes selbst. Also mehr als doppelt so viel wie es für den Betrieb benötigt.