Energiekrise Alternativen zur Weihnachtsbeleuchtung: In Bichwil basteln die Kinder, in Wil und Uzwil schmücken Bänder und Fahnen das Zentrum Die meisten Gemeinden in der Region Wil haben entschieden, dieses Jahr ganz auf ihre Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten. So soll ein Beitrag zu den Energiesparmassnahmen geleistet werden. Mancherorts sind nun kreative Ideen entstanden, um wenigstens tagsüber Weihnachtsstimmung zu verbreiten.

Schul- und Kindergartenkinder haben den diesjährigen Weihnachtsschmuck für die Tanne in Bichwil gebastelt. Bild: PD

Die Stiftung Dorfleben Bichwil ist alljährlich für den Weihnachtsbaum im Dorf zuständig. Doch dieses Jahr leuchten an der Tanne keine Glühlämpchen. Die Stiftung folgt dem Stromsparaufruf, wollte jedoch den Baum auf eine andere Weise erstrahlen lassen. Auf der Suche nach einem alternativen Weihnachtsschmuck hat sie sich an die Schule gewandt hat – und ist auf kreative Lehrpersonen sowie fleissige junge Bastlerinnen und Bastler gestossen. In einer Mitteilung schreibt die Stiftung:

«Nun schmücken wunderschöne, selbst gebastelte Sterne der Kinder der Schule Bichwil den Baum, getreu dem diesjährigen Schulhausmotto ‹Einfach bunt›.»

Bereits während der Dekorationsarbeiten habe es von Passanten begeisterte Worte gegeben. So stehe in Bichwil dieses Jahr ein Weihnachtsbaum, der bei Tag «leuchte». Mit einem Znüni will sich die Stiftung bei den Kindern bedanken.

Schleifen an Wiler Bäumen und Fahnen in Uzwil

Die pinken Bänder an den Bäumen bringen neben dem Glühweinstand Weihnachtsstimmung in die Obere Bahnhofstrasse von Wil. Bild: Larissa Flammer

Auch an der Oberen Bahnhofstrasse in Wil leuchtet dieses Jahr keine Weihnachtsbeleuchtung. Die Vereinigung Wil Shopping, die üblicherweise mit Unterstützung der Stadt Wil in der Adventszeit Lichterketten aufhängt, hat sich in diesem Jahr dagegen entschieden. Grund ist die Energiekrise.

Stattdessen wurden die Baumstämme, welche die Fussgängerzone säumen, mit pinken Bändern umwickelt. Die Schleifen geben den Bäumen den Anschein von Geschenken und sollen so trotzdem Weihnachtsstimmung verbreiten.

In Uzwil schmücken farbige Fahnen die Bahnhofstrasse. Bild: Larissa Flammer

Das Geschäftszentrum Uzwil (GZU) hat ebenfalls eine Alternative zur traditionellen Weihnachtsbeleuchtung gefunden. Über der Bahnhofstrasse hängen dieses Jahr Flaggen anstelle von Lichtern. Auf diesen farbenfrohen Fahnen sind Weihnachtswünsche zu lesen.