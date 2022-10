Energie Das Wasser wird kälter, das Eis wärmer: Diese Stromspar-Massnahmen hat die Stadt Wil beschlossen Der Stadtrat hat gestern die konkreten Massnahmen präsentiert, wie in Wil Strom gespart werden soll. Weihnachtsbeleuchtungen gibt es kaum. Auch im Bergholz spürt man die Anpassungen.

Als Energiesparmassnahme hat die Stadt Wil beschlossen, in diesem Jahr nur den Weihnachtsbaum zu beleuchten. Bild: PD

Noch 27 Grad warm wird das Wasser künftig im Wiler Hallenbad sein. Das ist ein Grad kühler als bis anhin – und eine der Massnahmen, wie Wil Strom sparen will. Denn die Warmwasseraufbereitung im Bergholz erfolgt durch ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk und eine thermische Solaranlage.

Während das Wasser also kühler wird, hat das Eis eine höhere Temperatur als bisher. Ist es aktuell minus 6 Grad kalt, so wird man alsdann noch rund minus 5 oder minus 4,5 Grad messen. Ausgenommen sind Spiele der EC-Wil-Fanionteams bei den Frauen und Männern. Hintergrund: Die Kompressoren für die Eisaufarbeitung funktionieren mit Strom.

Sabin Rickenbach, Geschäftsführerin Lidl Sportpark Bergholz Bild: PD

Auch die Fussballer bekommen zu spüren, dass Strom gespart werden muss. Denn die Intensität der Beleuchtung in der Lidl-Arena wird bei allen Trainings reduziert. Und wie viel Strom kann damit gespart werden? Sabin Rickenbach, Geschäftsführerin des Lidl Sportpark Bergholz sagt:

«Das genaue Einsparpotenzial von Strom und Gas lässt sich erst in den kommenden Wochen eruieren, wenn erste Erfahrungswerte vorliegen.»

Deutlich weniger Weihnachtsstimmung

Längst nicht nur im Südquartier wird man merken, dass auch in der Stadt Wil Strom gespart werden muss. Die Strassenbeleuchtung auf Kantons- und Gemeindestrassen wird in Abstimmung mit dem kantonalen Tiefbauamt zwischen 22 Uhr und 5.30 Uhr auf 50 Prozent gedimmt. Ausgenommen sind die Abschnitte bei Fussgängerstreifen.

Die Stadt Wil verzichtet zudem auf Weihnachtsbeleuchtungen im Innern öffentlicher Gebäude. Auch eine öffentliche Weihnachtsbeleuchtung wird es dieses Jahr nicht geben. Doch es gibt eine Ausnahme: die geschmückte Weihnachtstanne auf dem Hofplatz in der Altstadt, die jeweils bis um 23 Uhr leuchten wird. «Damit will der Stadtrat der Bevölkerung trotzdem die Möglichkeit geben, sich in der Adventszeit in einem besinnlichen Rahmen zu treffen», schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Über den Betrieb der Weihnachtsbeleuchtung an der Oberen Bahnhofstrasse und in der Fussgängerzone wird die Eigentümerin der Beleuchtung, Wil-Shopping, in den nächsten Wochen entscheiden.

Persönliche Kühlschränke sind nun tabu

Es wurden noch weitere Massnahmen beschlossen. Die Temperatur in den Büroräumen der Stadtverwaltung und in den Schulzimmern wird auf 19 bis 20 Grad begrenzt. In Sporthallen und Werkstätten sind maximal 17 Grad erlaubt, in selten verwendeten Räumen 13 Grad. Der Gebrauch von Warmwasser wird reduziert und die Beleuchtung in öffentlichen Gebäuden mindestens zwischen 22 und 5.30 Uhr ausgeschaltet. Die Nutzung von Liften und Rolltreppen wird beschränkt, sofern die Zugangsmöglichkeiten für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen dadurch nicht beeinträchtigt werden.

Die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung sind zudem angehalten, nachts und am Wochenende die Rollläden herunterzufahren, um den Wärmeverlust zu verringern. Verboten wird die Nutzung von persönlichen Kleingeräten wie Heizlüftern, Kaffeemaschinen oder Kühlschränken.

Die Stadt Wil tritt zudem der Energiespar-Alliance bei. Diese vereint Organisationen, welche die Bemühungen für die Versorgungssicherheit im Winter unterstützen, indem sie freiwillig Massnahmen ergreifen, um Energie effizienter und sparsamer zu nutzen. Die Äbtestadt trägt auch die Kampagne des Bundes «nicht-verschwenden.ch» aktiv mit, wie es in der Mitteilung weiter heisst.