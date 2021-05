ENERGIE Fernwärme: Gibt es ein Netz nach Jonschwil statt nach Wil? Das Fernwärmenetz von Bazenheid nach Kirchberg wird gebaut, jenes nach Wil liegt auf Eis. Womöglich gibt es künftig auch einen Ast in die Gemeinde Jonschwil. Eine Studie soll Aufschluss darüber geben, ob eine solche Leitung rentabel und zielführend wäre.

Womöglich wird Fernwärme ab dem ZAB künftig auch nach Jonschwil geleitet. Bild: PD

Zwischen Bazenheid und Kirchberg wird derzeit gebaut. Es werden Leitungen verlegt, damit im Herbst des kommenden Jahres die ersten Bezüger Fernwärme ab dem Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) beziehen können. Auch das neue Kirchberger Dorfzentrum, welches momentan entsteht, soll angeschlossen werden. Im Dorf Bazenheid kann bereits Fernwärme bezogen werden, da zwischen 2017 und 2019 in drei Etappen ein entsprechendes Netz errichtet worden ist.

Aktuell läuft der Bau der Fernwärmeleitung nach Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Auch ein Ast von Bazenheid nach Wil wurde geplant. Nach anfänglicher Euphorie hat die Stadt Wil die Planungen mittlerweile aber auf Eis gelegt. «Das Kosten-Risiko-Verhältnis stimmt für uns aktuell nicht», sagte der ehemals zuständige Wiler Stadtrat Daniel Meili im vergangenen Herbst gegenüber dieser Zeitung in einem Interview. Im Fokus steht nun ein eigenes Holzheizwerk. Eine definitive Entscheidung, wie die Äbtestadt künftig beheizt wird, steht allerdings noch aus.

Fernwärme oder Holz

Auch in der Nachbargemeinde Jonschwil stellt man sich momentan die Frage der Wärmegewinnung. In den Legislaturzielen der Jahre 2021 bis 2024 ist festgehalten, dass «gute Rahmenbedingungen» für erneuerbare Energien gestaltet werden sollen. Laut Gemeindepräsident Stefan Frei genügen bei der Fotovoltaik die Förderinstrumente des Bundes, um diese Anlagen rentabel erstellen zu können. Es gebe aber auch andere Möglichkeiten. Im Jahr 2020 hat die Energieagentur St.Gallen im Auftrag der Gemeinde Jonschwil den Wärmebedarf und die Heizarten der Gebäude im Dorf Jonschwil erhoben. Frei sagt:

«Es zeigt sich, dass die Bildung eines Wärmeverbundes eine Möglichkeit wäre, um vor allem die Industriebauten, aber auch viele weitere grössere Gebäude im Dorf Jonschwil mit CO 2 -freier Wärme zu versorgen.»

Stefan Frei, Gemeindepräsident Jonschwil

Bild: Arthur Gamsa

Eine Variante ist laut dem Gemeindepräsidenten eine Fernwärmeleitung ab dem ZAB in Bazenheid nach Jonschwil. Eine andere Lösung ist eine zentrale Holzheizung für mehrere Gebäude. Die Gemeinde ist derzeit daran, eine Studie zum weiteren Vorgehen aufzugleisen.

Leitung wäre kürzer als nach Wil

Macht Jonschwil also, wovon Wil gerade abzukommen scheint? «Wir sind noch zu wenig weit, um sagen zu können, ob sich der Fernwärmeast lohnt oder nicht. Dazu braucht es die Studie», sagte Stefan Frei. Die Ausgangslage ist aber nicht die gleiche wie in Wil. So ist zum Beispiel die Strecke von Bazenheid nach Jonschwil mit 1,2 Kilometern deutlich kürzer als nach Rickenbach oder dann gar weiter nach Wil. Dies hat Gültigkeit, auch wenn die Leitungslänge nach Jonschwil wegen Kurven und der Überquerung der Thur etwas länger würde als 1,2 Kilometer.

Auch beim potenziellen Jonschwiler Fernwärmenetz dürfte am Ende des Tages eine wichtige Frage sein, ob Firmen als Grossabnehmer für das Projekt gewonnen werden können. Gemeindepräsident Frei sagt:

«Ein Vorgespräch mit einer Industriefirma habe ich geführt. Es besteht grosses Interesse.»