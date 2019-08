Endliche Liebe: Eine Flawiler Autorin sinniert über Gefühle und das Älterwerden - aber nicht alleine

Helga S. Giger wurde 1939 in Frankfurt am Main in den Kriegswirren des Zweiten Weltkriegs geboren. Sie besuchte in Heidelberg die Schulen, studierte in Heidelberg und Karlsruhe. 1961 zog sie in die Schweiz. Sie war in der Textilbranche tätig, zuletzt als Geschäftsführerin. Daneben schrieb und schreibt sie Prosa, Gedichte, Lieder und Kabarett-Sketche. Zwanzig Jahre führte sie die Kulturinstitution Nachtcafé Flawil. Sie ist Mutter von drei Kindern, Grossmutter von vier Enkeln und lebt in Flawil.

Peter Gross, 1941 im Toggenburg geboren, studierte Soziologie, Nationalökonomie und Betriebswirtschaftslehre in Zürich und Bern. Professuren in Bamberg (D) und St. Gallen. Er ist verwitwet, Vater zweier erwachsener Kinder und Grossvater von drei Enkelkindern. Publikationen: «Die Multioptionsgesellschaft» (1994), «Wir werden älter. Vielen Dank. Aber wozu?» (2013) und «Ich muss sterben» (2015). 2016 erhielt er den Grossen Kulturpreis der St. Gallischen Kulturstiftung. Er lebt in St. Gallen.(pd)