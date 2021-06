EM Die Niederlage der einen freut die anderen: Erster italienischer Freudentaumel am Schwanenkreisel in Wil Der Mittwochabend war bitter für die Fans der Schweizer Nationalmannschaft. Die Fans der italienischen Mannschaft waren dagegen in Hochstimmung. Sie feierten ausgelassen in Wil.

Die Freude war gross: Italienische Mitbürger feiern den Sieg ihrer Mannschaft. Bild: Christoph Heer

Italien gewinnt am Mittwochabend gegen die Schweiz mit 3:0. Schade für die Schweizer Nationalmannschaft, gut für die italienischen Mitbürger in und um Wil. Kurz nach Schlusspfiff treffen sich rund 200 Azzurri am Schwanenkreisel, dazu kurven einige Dutzend Autos, geschmückt mit Italien-Flaggen, drum herum.

6 Bilder 6 Bilder Bilder: Christoph Heer

Stets unter der Beobachtung von mehreren Polizisten, denn einige Male kommt es doch zu brenzligen Situationen zwischen motorisierten Fahrzeugen und Fussgängern. Die Stimmung ist natürlich ausgelassen, doch die ganz grosse Sause ist es noch nicht; klar, es war lediglich ein Gruppenspiel.

Die Fans der Schweizer Nationalmannschaft werden sich – sofern der werte Fussballgott will – am Sonntagabend um 20:00 Uhr im Wiler Zentrum treffen. Aber nur dann, wenn Petkovics Mannen nicht nur durch ihre Frisuren, Tattoos und Protzautos, sondern auch mit ihrem fussballerischen Können auftrumpfen und die Türkei bezwingen.