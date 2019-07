Elf Hitzetage: Es war der zweit heisseste Juni seit Messbeginn im Jahr 1864

Wer im Juni glaubte, kaum je so geschwitzt zu haben, braucht sich nicht länger zu wundern: In den vergangenen 155 Jahren war es im Juni nur einmal heisser als in diesem Jahr. Und die heissesten Monate stehen erst noch bevor.