Eishockey «Wurden über den Tisch gezogen»: Der EC Wil machte in der vergangenen Saison rund 138'000 Franken Verlust Die vergangene 1.-Liga-Saison war aus sportlicher Sicht die beste in der Geschichte des EC Wil. Trotz des Gewinns des Schweizer Amateurmeistertitels musste der Verein aber einen Verlust von rund 138'000 Franken hinnehmen. Grund dafür seien vor allem ausgebliebene Sponsorengelder, die von einem Oltener Sportwerbebüro hätten eingeholt werden sollen.

Präsident Roland «Singgi» Singenberger beim Gewinn des Schweizer Amateurmeistertitels. Dieser Titel kostete den EC Wil aber einiges. Bild: Lukas Tannò

Beim EC Wil denkt man gerne an die vergangene Saison und den Gewinn des ersten Schweizer Amateurmeistertitels der Vereinsgeschichte zurück. Aus sportlicher Sicht hätte die Saison nicht besser verlaufen können. Trotzdem gibt es über die abgelaufene Spielzeit nicht nur gutes zu berichten. Denn für den EC Wil war die Saison 2022/2023 ein finanzielles Fiasko. Wie der Verein an der Hauptversammlung am Mittwochabend mitteilte, machte der EC Wil rund 138'000 Franken Verlust. Eine Summe, die so manches Mitglied leer schlucken lässt.

Werbebüro erledigte Job nur dürftig

Um diesen grossen Verlust zu erklären, nennt der Vorstand des EC Wil mehrere Gründe. Der Hauptgrund sei, dass vom Saisonbeginn an Sponsorengelder gefehlt haben. Aber von vorne: Vor zwei Jahren hatte der letzte Vorstand um Präsident Roger Dietschweiler, ein Sportwerbebüro aus Olten beauftragt für den Verein Sponsoren zu finden. Dafür kassierte das Werbebüro pro akquirierten Sponsor eine Provision. Der EC Wil hätte rund 300’000 Franken Sponsorengelder benötigt, um die vergangene Saison schuldenfrei bestreiten zu können.

Wie der Vorstand erläuterte, fragte das Werbebüro erst alle bisherigen Sponsoren an. Weil die Vertragssituation nicht klar geregelt war, kassierte dieses auch für die Akquise von bisherigen Sponsoren die abgemachte Provision. Neue Sponsoren wurden fast keine an Land gezogen. Das Werbebüro holte anstatt den nötigen 300'000 nur rund 50’000 Franken an Geldern ein. Ein Drittel davon flossen als Provision in die Kasse des Büros. Kassier Oliver Caspari sagte während der Versammlung: «Wir wurden über den Tisch gezogen.»

Die ganze Situation zog für den EC Wil einen Rattenschwanz nach sich. Auch wenn der jetzige Vorstand noch versuchte den Brand zu löschen, konnten nicht mehr genügend Sponsoren gewonnen werden.

Ein kostspieliger Meistertitel

Genau diese Sponsorengeldern fehlten dann an anderen Orten. Zum Beispiel beim Gewinn des Schweizer Amateurmeistertitels. Dieser brachte rund 25'000 Franken Verlust ein. Vor allem die Kosten der Schiedsrichter und die vielen Auswärtsfahrten in den 1.-Liga-Playoffs haben zu diesem Minusgeschäft geführt. Dass die erste Mannschaft so lange in den Playoffs dabei sein würde, hätte niemand gedacht - und wurde dementsprechend auch nicht budgetiert. Der Meistertitel tröstet aber vermutlich etwas darüber hinweg.

Die fast gleiche Summe kostete den EC Wil die Austragung des Weltklasse-Eishockey-Turniers. Auch hier sei das Sportwerbebüro für die Akquise der Sponsorengeldern verantwortlich - und konnte nicht genügend präsentieren. Die Folge: Das internationale Eishockey-Turnier in Wil findet in diesem Jahr nicht statt. Und auch aus dem Deal mit dem Werbebüro hat der EC Wil seine Lehren gezogen. Weil der Vertrag, der noch ein Jahr läuft, nicht kündbar ist, hat man dem Büro ein Kommunikationsverbot zu den bisherigen Sponsoren erteilt. Das Marketing soll nun in Zukunft wieder vereinsintern geregelt werden.

Langfristig versuchen die Schulden abzubauen

Die Schulden will der EC Wil nun langsam, aber sicher wieder abbauen. Der Vorstand hat dafür eine Task Force ins Leben gerufen, die versuchen soll, Kosten zu minimieren und neue Sponsoren zu finden. «Wir wissen, dass es keine einfach Aufgabe wird, aber wir müssen nun in die Zukunft schauen und versuchen den Verein wieder auf die Beine zu bekommen und schwarze Zahlen schreiben», sagt Vize-Präsident Roland Singgi Singenberger. Ein kompletter Kollaps droht dem EC Wil also noch nicht. Laut dem Vorstand ist auch der Spielbetrieb für die kommende Spielzeit sichergestellt.