Eishockey-WM Die Frauen-Nati verliert an der WM den kleinen Final und darf trotzdem stolz sein Das Frauen-Nationalteam schlägt in einem historischen Viertelfinal Russland und gewinnt am Ende doch keine Medaille. Die Spielerinnen Dominique Rüegg und Shannon Sigrist lassen die Weltmeisterschaft Revue passieren.

Die Uzwilerin Shannon Sigrist (rechts) feiert den Treffer von Lara Stalder im Spiel um Bronze. Bild: Jeff Mcintosh / AP

Die beiden regionalen Eishockey-Spielerinnen Shannon Sigrist aus Uzwil und Dominique Rüegg aus Rossrüti beenden die Frauen-WM in Calgary, Kanada, mit gemischten Gefühlen. Einerseits verpassten die Schweizerinnen mit der Niederlage gegen Finnland den Sprung aufs Podest und damit die zweite Bronzemedaille an einer WM seit 2012 nur knapp, andererseits ist das Team von Nati-Trainer Colin Muller einen Schritt näher an die Weltspitze herangerückt.

Die 22-jährige Verteidigerin und Schweden-Söldnerin Shannon Sigrist beendete ihre fünfte WM mit rund 14 Einsatzminuten. Etwas mehr Eiszeit erhielt die 25-jährige Dominique Rüegg, die mit einem Assist zum 1:2 und mit ihrem Ablenker von Phoebe Staenz’ Schuss den «historischen Viertelfinal-Sieg» einleitete. Sie sprach von einer «ganz besonderen WM in dieser Bubble mit vorgängiger Quarantäne und restriktiven Regeln.»

Historischer Einzug in den Halbfinal

Das Wichtigste sei jedoch das Erreichen des Halbfinals gewesen. Möglich gemacht habe dies auch eine «Superstimmung im ganzen Team mit Spielerinnen und Staff», ist Rüegg überzeugt. «Wir haben zeigen können, was wir können und dass wir auf dem richtigen Weg sind.»

Das sieht auch Shannon Sigrist so: «Wir haben immer an uns geglaubt und gekämpft. Leider hat es nicht zu einer Medaille gereicht, aber der Kampf um Edelmetall und den Anschluss an die Weltspitze geht weiter und wir geben nicht auf.»

Nächstes Ziel sind die Olympischen Spiele im Februar 2022 in Peking, wo die Schweizerinnen als Weltranglistenfünfte antreten werden. Zudem ist davon auszugehen, dass auch im kommenden August eine «Sommer-WM» stattfinden wird.