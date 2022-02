EISHOCKEY Wieder eine bittere Niederlage: Der EC Wil steht nach einem Penaltykrimi in Luzern bereits vor dem Aus Elfter Playoff-Fehltritt in Folge für den EC Wil. Zwei Tage nach der 1:2-Niederlage gegen Luzern in der Verlängerung setzt es in der Innerschweiz das gleiche Verdikt ab. Dieses Mal nach Penaltyschiessen. Kein einziger Wiler trifft im Shutout.

Lars Kellenberger war einer der fünf Wiler Penaltyschützen, die allesamt nicht trafen. Bild: Donato Caspari

Begonnen hatte es optimal für die Wiler. Noch keine vier Minuten waren gespielt, als sie durch Matteo Schärer in Führung gingen. Und das erst noch in Unterzahl, da Teamkollege Filip Sluka wegen Crosschecks auf der Strafbank sass.

Doch die Führung hielt nur zweieinhalb Minuten, ehe Emmanuel Guidon ausglich. Gut sechs Minuten waren zu diesem Zeitpunkt erst gespielt. Aber es sollte für sehr lange das letzte Tor bleiben. Weder in der restlichen regulären Spielzeit noch in der 20-minütigen Verlängerung fielen weitere Treffer.

Erste Auswärtsniederlage der Saison

Das Penaltyschiessen musste entscheiden. Und in diesem war es wie im Spiel selbst: Es ging munter los, doch dann fielen keine Tore mehr. So kam es, dass der Luzerner Loris Müller als allererster Schütze als einziger in der finalen Entscheidungen einnetzte. Bei den Wilern trafen weder Joel Moser noch Filip Sluka und auch nicht Lars Kellenberger, Matteo Schärer und Leeroy Rüsi. Die zweite bittere Niederlage gegen die Luzerner musste akzeptiert werden.

Es war im neunten Auswärtsspiel dieser Saison das allererste Mal, dass die Äbtestädter als Verlierer vom Feld mussten. Die Niederlage hat zur Folge, dass nun das schnellstmögliche Playoff-Out einmal mehr nahe ist. Eine weitere Niederlage am kommenden Dienstag im Bergholz, und die Wiler wären zum dritten Mal in Folge in einer Viertelfinal-Serie mit 0:3 gescheitert. Nach elf Playoff-Niederlagen in Folge braucht es nun drei Siege hintereinander, um ein frühes Saisonende zu verhindern.