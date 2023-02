EISHOCKEY Vor dem ersten Playoff-Halbfinal seit 2018: «Jetzt kann es richtig weit gehen» Erstmals seit fünf Jahren steht der EC Wil im Playoff-Halbfinal. Nun ist klar: Der Gegner in der Best-of-five-Serie heisst ab Dienstagabend HC Luzern. Bei beiden Teams wird der Trainer den Klub Ende Saison verlassen.

Endstation im Playoff-Viertelfinal: In der vergangenen Saison war der HC Luzern eine zu hohe Hürde für den EC Wil. Bild: Donato Caspari

Nun kann der EC Wil befreit aufspielen. Nach drei Viertelfinal-Niederlagen in Folge ist es ihm heuer gelungen, erstmals seit fünf Jahren mal wieder eine Playoff-Serie zu gewinnen. Bereits davor hatte Trainer Kevin Schüepp gesagt: «Wenn wir die Viertelfinals überstehen, kann es richtig weit gehen.» Bei dieser Aussage bleibt er: «Es kommen nun Gegner, die auch mitspielen. Wir sind der Herausforderer. Das liegt uns», so Schüepp. Und weiter: «Jetzt geht es erst richtig los. Wir wollen weiterkommen.»

Seit Sonntagabend steht nun auch fest, wer Wils Gegner in den Halbfinals ist: der HC Luzern. Luzern? Da war doch mal was. Genau. Die beiden Teams sind bereits in den Playoffs der vergangenen Saison aufeinandergetroffen ‒ im Viertelfinal. Die Innerschweizer hatten sich mit 3:1 durchgesetzt. Damals waren die Voraussetzungen allerdings andere. Hatte der HC Luzern damals die Qualifikation als Tabellenfünfter abgeschlossen und die Favoritenrolle nicht inne, so dürfen sich die Luzerner dieses Mal Qualifikationssieger nennen.

Überraschender Trainer-Abgang

Doch chancenlos werden die Wiler keineswegs sein. In dieser Saison siegte in der Qualifikationsphase in diesem direkten Duell einmal Wil, einmal Luzern. Wenn die Äbtestädter in den Final kommen wollen, braucht es mindestens einen Auswärtssieg, da die Luzerner Heimrecht geniessen. Ein solcher ist in dieser und der vergangenen Saison nicht geglückt. Es ist aber hinzuzufügen, dass auch in Luzern die Spiele jeweils umkämpft waren.

Interessantes Detail: Bei beiden Klubs sind die Trainer auf Abschiedstournee. Wils Kevin Schüepp, der sich eine Auszeit nehmen will, hat seinen Abgang noch im vergangenen Jahr kommuniziert. In Luzern ist aktuell der ehemalige EHC-Uzwil-Trainer Raphael Zahner Übungsleiter und Sportchef. Sein Abgang, der Ende Januar angekündigt worden ist, kommt überraschend. Genaue Gründe wurden nicht genannt. Man trenne sich im Guten, heisst es.

Die Wiler steigen am Dienstagabend auswärts in die Playoff-Halbfinal-Serie. Das erste Heimspiel tragen sie am Donnerstagabend (23. Februar) im Bergholz aus.