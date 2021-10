Eishockey Spitzenspiel in der 1. Liga: Der EC Wil muss auswärts gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Pikes Oberthurgau Mit zwei Siegen gegen die Favoriten Frauenfeld und Wetzikon konnte der EC Wil in den letzten Wochen wichtige Punkte holen. Auch die Leistungen haben überwiegend den Trainer Kevin Schüepp zufrieden gestellt. Gegen den Leader Pikes Oberthurgau braucht es nun eine weitere gute Teamleistung, um zum Erfolg zu kommen.

Im jungen Wiler Team gehört Captain Simon Steiner (in Schwarz) zu den Routiniers. Bild: Ralph Ribi

(Wil, 29.09.21)

Dass dem EC Wil der Saisonstart geglückt ist, ist spätestens nach dem Sieg gegen Wetzikon vom letzten Wochenende klar. Man konnte sich bis jetzt von Woche zu Woche steigern und auch gegen Favorit Frauenfeld vor zwei Wochen drei Punkte holen.

Sportchef Patrick Hohl ist sehr zufrieden mit den Leistungen der ersten Mannschaft: «Ich muss sagen, dass ich sehr stolz bin. Sie haben für diese Leistungen und Resultate hart gearbeitet. Dass wir auch gegen Frauenfeld und Wetzikon gewinnen, konnte man nicht vorhersehen, aber überrascht bin ich auch nicht.»

Trotz vier Siegen in Folge nicht euphorisch werden

Es sei jetzt wichtig, dass man trotz den guten Resultaten am Boden bleibt. Das erwähnt auch Trainer Kevin Schüepp immer wieder:

«Klar sollen diese Siege auch Aufwind geben, aber bei einem jungen Team ist es wichtig, dass man konzentriert und fokussiert weiterarbeitet.»

Laut Patrick Hohl sei die starke Defensivleistungen ein grosser Faktor, warum es momentan gut läuft: «Wenn wir defensiv gut stehen, dann können wir schnell und schnörkellos nach vorne spielen und den Abschluss suchen.»

Den Favoriten aus Romanshorn ärgern

Auch gegen die Pikes Oberthurgau müsse in der Verteidigung solid gearbeitet werden und sich die ganze Mannschaft füreinander aufopfern, meint Hohl. «Ich denke wir haben reelle Chancen das Spiel zu gewinnen. Und egal wie das Spiel ausgeht, ändert sich nichts am Saisonziel. Wir wollen in die Playoffs und es ist noch nichts entschieden. Wir müssen weiter konsequent bleiben und jede Woche Vollgas geben», ergänzt der Wiler Sportchef.

Das Spitzenspiel in der 1. Liga zwischen den Pikes Oberthurgau und dem EC Wil wird am Samstag um 17.30 Uhr in Romanshorn angepfiffen. Die Wiler möchten den Leader so gut es geht ärgern und geben alles, damit die Siegesserie fortgesetzt werden kann.