Eishockey Spiel für Spiel näher zusammengerückt: EC Wil feiert seinen Schweizermeistertitel Schweizermeister im Amateureishockey - welch ein Erfolg für die Cracks des EC Wil. Mittlerweile haben die Erstlinga-Spieler und das ganze Team realisiert, was sie erreicht haben. Am Freitag wurde in der Äbtestadt gefeiert.

Die Meisterhelden an der Meisterfeier. Der EC Wil ist Eishockey-Schweizermeister der Amateure. Bild: Christoph Heer

Ein Meisterparty kann in der Äbtestadt nicht all zu oft gefeiert werden. Entsprechend euphorisch war die Stimmung in der Tonhalle, als die Helden des EC Wil ihren nationalen Erfolg noch einmal Revue passieren liessen. «Vor einem Jahr, mit dem damals neu besetzten Vorstand, hätte niemand gedacht, dass wir heute hier stehen und feiern. Spiel für Spiel ist das Team während der Saison zur dieser kämpferischen Mannschaft zusammengerückt - ein junges Kader mit spärlichen finanziellen Mittel, aber einem Erfolgshunger, der in den Playoffs immer grösser wurde.» Jigme Shitsetsang, Departementsvorsteher für Bildung und Sport in Wil weiss als Eishockeyfan, was dieser Erfolg bedeutet. «Mit derart viel Herzblut, Kampf, Trainingswille und auch Ehrenarbeit, hat sich die ganze Hockeyfamilie diesen Titel verdient. Richtige Bären kämpfen eben mit Wille und Beharrlichkeit bis zum Schluss», sagte Shitsetsang an der Meisterfeier.

Gewichtige Abgänge

Für Trainer Kevin Schüepp und Meistergoalie Daniel Schenkel ist der Schweizermeistertitel eine besondere Genugtuung: Sie beide haben ihren Rücktritt erklärt. Zwei wichtige Teamstützen verlassen das Team, nehmen aber viel Positives mit. «Bei meinem Amtsantritt vor drei Jahren hatte ich mir Ziele gesetzt und diese wurden erreicht», sagt Trainer Kevin Schüepp. «Ob in der Garderobe, oder auf der Spielerbank während eines Spiels, es waren richtiggehende Stimmungshighlights, das werde ich nie vergessen.»

Für Torwart Daniel Schenkel, der massgeblichen Anteil am Triumph hat, gilt, Einer für Alle, Alle für Einen. «Jeder Einzelne gehört mit dazu und solange jeder sein Bestes gibt, sind wir ein einzigartiges Team.» In seinem Saisonrückblick bleibt Schenkel nüchtern und betont, dass oft auch Glück mit im Spiel gewesen sei. «Insbesondere in der Verlängerung in Bellinzona, wäre der Puck fünf Zentimeter höher auf meinen Kasten geflogen, hätte es das Aus bedeutet, aber Glück gehört eben auch dazu.»