EISHOCKEY Sieg und zwei Tore in der NHL: Kevin Fiala ist der beste Spieler in Edmonton Mit Minnesota gewinnt der 25-jährige St.Galler in Kanada 7:3. Der Zuzwiler erzielt zwei Tore und verbucht einen Assist. Kevin Fiala wird überdies zum besten Spieler der Partie gewählt.

Kevin Fiala (links) düpiert Edmontons Goalie Mike Smith. Jason Franson/AP (Edmonton, 20. Februar 2022)

Schon in der 14. Minute lag Minnesota Wild gegen die Edmonton Oilers mit 4:0 in Führung. Zwei Treffer im Startdrittel erzielte Kevin Fiala, der in dieser Saison nun 40 Skorerpunkte auf dem Konto hat.

Minnesota steht zwar an zweiter Stelle der Divisionsrangliste, aber vor dem Gastspiel in Edmonton hatte es Niederlagen gegen Florida und Winnipeg abgesetzt.

Fiala sagte nach dem Spiel in Edmonton: «Manchmal geht es nicht, und manchmal fast wie von alleine wie heute Abend.»

Zwei Niederlagen in Folge seien aber zu viel für ein Team wie Minnesota. Deshalb hätten sie sich viel vorgenommen für die Partie gegen die Oilers. «Das war eine grossartige Antwort. Schon der Start ins Spiel war ausserordentlich gut», so Fiala.