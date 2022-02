EISHOCKEY Sieg, Rekord, Tor und Assist für den St.Galler NHL-Profi Kevin Fiala: «Ich bin sehr stolz auf das Team» Minnesota gewinnt 5:0 in Chicago. Kevin Fiala bereitet das 1:0 vor und erzielt das 4:0. Der 25-Jährige skort im zwölften Spiel in Folge und stellt den Klubrekord ein.

Kevin Fiala (rechts) im Duell mit Chicagos Verteidiger Wyatt Kalynuk. Bild: Nam Y. Huh/AP (Chicago, 3. Februar 2022)

Der Lauf von Kevin Fiala in der NHL geht weiter. Auch jener seines Klubs. Im Auswärtsspiel gegen die Chicago Blackhawks errang Minnesota Wild den sechsten Sieg in Serie.

Kevin Fiala nach dem 4:0. Bild: Nam Y. Huh / AP

Fiala verbuchte in den vergangenen zwölf Partien neun Tore und sieben Assists. Er stellte den Klubrekord des finnischen Weltmeisters Mikael Granlund ein, der in der Saison 2016/17 ebenfalls in zwölf Begegnungen in Folge mindestens einmal skorte.

In dieser Saison kommt Fiala auf ein Total von 13 Toren und 21 Assists. Zum Klubrekord sagt der Zuzwiler:

«Um ehrlich zu sein, das ist sehr cool.»

Und: «Jeder in unserer Mannschaft hat einen sehr guten Job gemacht. Wir waren fokussiert auf das Spiel, dem letzten vor der Pause wegen des All-Star-Games. Ich bin sehr stolz auf das Team.»

Fiala steht nun auf einer Stufe mit dem Schweizer All-Star-Game-Teilnehmer Roman Josi von den Nashville Predators, der in der Saison 2019/20 ebenfalls in zwölf Partien in Folge mindestens einen Skorerpunkt verbuchte.

Minnesota Wild nimmt in der Tabelle der Central-Gruppe der Western Conference den dritten Platz ein und befindet sich klar auf Playoff-Kurs.