Eishockey Schwierige Zeiten bei den Ladies des EC Wil: Reicht das Selbstvertrauen für den Ligaerhalt? Drei Spiele vor Schluss liegt der EC Wil Ladies auf dem letzten Tabellenplatz. Zwischen knapper Playoff-Qualifikation und klarem Abstieg in die SWHL C ist momentan alles möglich.

Stürmerin Flavia Tschumi (in Schwarz) beim 2:1-Heimsieg gegen den HC Tramelan Mitte November. Bild: PD

Eine souveräne Playoff-Qualifikation – das war das Saisonziel der EC Wil Ladies in ihrer fünften Spielzeit in der zweithöchsten Frauenliga. Diese Vorgabe haben die Wilerinnen als Tabellenletzte drei Runden vor Schluss verpasst, auch wenn rein rechnerisch ein Vordringen auf den achten Rang und damit die Playoff-Qualifikation noch möglich ist.

Souverän ist allerdings anders. Die Wiler Ladies haben sich nie vom Strich absetzen können. Die Niederlage im Kellerduell gegen Bassersdorf am letzten Wochenende war eine Niederlage zu viel. Das ohnehin schon niedrige Selbstvertrauen hat vor den Partien gegen die allenfalls noch zu überholenden EHC Sursee und Aufsteiger Tramelan einen weiteren Knick erlitten.

Chancenverwertung lässt zu wünschen übrig

«Es ist äusserst schwierig, nicht den Kopf hängen zu lassen, wenn du immer wieder verlierst, obwohl du recht gut gespielt hast», sagt Captain Flavia Tschumi und ergänzt:

Flavia Tschumi, Captain des EC Wil. Bild: PD

«Wir bauen uns in den Trainings immer wieder auf, aber dann kommt der nächste Hammerschlag. Es ist ein Teufelskreis, aus dem wir bisher nicht herausgefunden haben.»

«Wir brauchen rund 20-mal mehr Chancen, um ein Tor zu erzielen, als unsere Gegner. Das macht es extrem schwer, Spiele zu gewinnen. Auch wenn die Leistungen eigentlich ganz gut waren», sagt Headcoach Diego Gremminger. Und Flavia Tschumi fügt bei: «Wir schiessen zu wenig, die letzte Überzeugung fehlt.»

Beide sprechen auch das fehlende Glück an. «Viele Spiele sind wirklich nicht unbedingt für uns gelaufen», sagt Flavia Tschumi. «Aber eben: Wir sind am Ende selber schuld an der heiklen Tabellensituation.» Aufgeben werde man aber mit Sicherheit nicht, auch wenn die Aufgabe nicht einfacher wird.

Mehrere Rettungsanker für die Ladies

Auch wenn der Ligaerhalt in den letzten drei Spielen nicht erreicht wird, bleiben den Wilerinnen mehrere Rettungsanker, an die sie sich klammern könnten. In erster Linie sind dies die Playouts, die Best-of-3-Spiele der beiden Tabellenletzten der SWHL B. Doch auch die Ausführungsbestimmungen zur Frauenmeisterschaft offerieren weitere Rettungsmöglichkeiten.

Die höchste Spielklasse soll auf die kommende Saison hin um ein Team – den SWHL B-Meister – erweitert werden. Das wiederum würde bedeuten, dass der Meister der dritthöchsten Liga direkt aufsteigt und der Vizemeister eine Ligaqualifikation gegen den Playout-Verlierer der SWHL B bestreitet.

Der beste Weg für den Wiler Ligaerhalt führt aber über mindestens zwei Siege in den letzten drei Spielen. Die nächste wegweisende Partie spielen die Wilerinnen am Samstagabend um 20.45 Uhr in Tramelan. Nur ein Sieg zählt, denn sonst droht langsam aber sicher Gefahr von einem durch Playoff-Erfolge gestärkten Vertreter der SWHL C.