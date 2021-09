Eishockey Saisonstart für die EC Wil Ladies: «Wir wollen möglichst souverän in die Playoffs kommen» Die Playoff-Qualifikation ist ganz klar das auserkorene Ziel der EC Wil Ladies. Der Eishockeyklub startet dieses Wochenende gegen die GCK Lions aus Zürich in die SWHL B-Meisterschaft.

Die Spielerinnen des EC Wil Ladies mit Headcoach Diego Gremminger auf dem Eis des Wiler Bergholz.

Bild: PD

Für die Wil Ladies präsentiert sich die Ausgangslage vor dem Saisonstart durchzogen wie eh und je. In der zweithöchsten Frauen-Eishockey-Liga sind die Ostschweizerinnen gegen die Spitzenteams wie Aufstiegsaspirant Langenthal in der klaren Aussenseiterrolle.

Punkte muss das Team von Headcoach Diego Gremminger vor allem gegen jene Teams holen, die auch in den beiden vergangenen Saisons in ihrer Reichweite lagen. Genau in diesen Spielen wie beispielsweise gegen Zunzgen-Sissach oder Aufsteiger Tramelan Ladies sind die Führungsqualitäten der erfahrenen Spielerinnen gefragt.

Ohne Zittern zu müssen für die Playoffs qualifizieren

Denn das Ziel der Wiler Ladies ist klar: Sie wollen sich möglichst souverän für die Playoffs qualifizieren. Dies ist zuletzt in der Saison 2018/2019 gelungen. Ein direkter Konkurrent im Kampf um die Playoff-Plätze ist Zunzgen-Sissach. Die letzten sechs Partien gegen die Baselbieter endeten jedoch mit nur drei Siegen für Wil, bei gleich vielen Niederlagen. Zudem hat sich Zunzgen-Sissach neu mit zwei ehemaligen slowakischen Nationalspielerinnen verstärkt und glaubt seinerseits fest an die Playoff-Qualifikation.

Headcoach Diego Gremminger. Bild: Yann Lengacher

Trotzdem blickt Diego Gremminger positiv in die Zukunft:

«Wir sind in diesem Jahr besser aufgestellt.»

Er begründet seine positive Momentaufnahme mit einem leicht breiteren Kader, der Verpflichtung von Tanja Krause und der Rückkehr von Sarina Bardill.

Die 21-jährige Tanja Krause stammt aus dem Schwenninger Nachwuchs und hat die letzten fünf Jahre in der Women’s League bei Weinfelden und Thurgau gespielt. Die ehemalige deutsche U18-Internationale blickt auf 91 Spiele in der höchsten Frauenliga zurück. Sie soll mit ihrem Speed und ihrer Unberechenbarkeit dem Wiler Offensivspiel zusätzliche Impulse verleihen.

Französische Nationaltorhüterin beim EC Wil

Während die wahre Spielstärke der EC Wil Ladies noch unklar ist, ist der Einsatz der französischen Nationaltorhüterin Caroline Lambert unangefochten. Sie spielt mittels B-Lizenz auch für den A-Club Thurgau Indien Ladies.

Im Gegenzug soll die talentierte österreichische Nachwuchsspielerin Emma Kohler mit Einsätzen bei den Wil Ladies an die Frauenliga herangeführt werden. Die 15-Jährige stammt aus dem Nachwuchs des SC Rheintal und gilt als Lizenzschweizerin.

Die Wiler Ladies starten am Sonntag um 17.15 Uhr mit einem Heimspiel im Bergholz gegen die GCK Lions in die Meisterschaft. Das Vorbereitungsspiel gegen das Farmteam des sechsfachen Meister ZSC Lions ging vor zwei Wochen knapp verloren.