In der 2. Liga hat der EHC Uzwil am Samstag den dritten Sieg in Folge realisiert. In Bäretswil setzte er sich gegen die Dürnten Vikings mit 5:4 nach Penaltyschiessen durch. Nach dem Startdrittel hatten die Uzwiler 2:0 geführt, kassierten dann aber binnen elf Minuten drei Tore in Unterzahl. Doch die Gäste drehte die Partie erneut und führten zwischenzeitlich mit 4:3, ehe gut zwei Minuten vor Schluss der Ausgleich kassiert wurde. Somit steht der EHC Uzwil unmittelbar vor der Qualifikation für die Playoffs. Die Reserve beträgt drei Runden vor Schluss acht Punkte.

Am Dienstag um 20 Uhr trifft Uzwil in der Cup-Qualifikation zuhause auf den Liga-Konkurrenten St. Moritz. In der Meisterschaft hatte es im Bündnerland einen 6:5-Sieg gegeben. (sdu)