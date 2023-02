EISHOCKEY Out im Achtelfinal: Aber der EHC Uzwil darf erhobenen Hauptes in die Hockey-Ferien Es hat nicht gereicht. Im entscheiden dritten Spiel des Playoff-Achtelfinals der 2. Liga unterliegen die Uzwiler auswärts dem favorisierten SC Küsnacht mit 1:5. Die Saison ist damit beendet.

Trotz couragierter Leistungen im Playoff-Achtelfinal blieb den Uzwilern der grosse Coup verwehrt. Bild: PD

Als Tabellen-Achter waren sie gegen Gruppensieger Küsnacht deutlicher Aussenseiter. So war als Erfolg zu werten, dass die «Habichte» in der Best-Of-Three-Serie bis weit ins Spiel drei hinein vom Viertelfinal träumen durften. Der Knackpunkt war schliesslich in der zweiten Partie zu sehen, als in der Verlängerung ein einziger Treffer fehlte, um die Zürcher zu eliminieren.

War es den Uzwilern am Mittwoch noch gelungen, einen Dreitore-Rückstand aufzuholen, so war dies am Freitagabend nicht mehr möglich. Und trotzdem bewies das Team Moral. Nachdem es kurz nach Spielhälfte mit 0:2 in Rückstand geraten war, erzielte Renato Locher nur 16 Sekunden später den Anschlusstreffer. Doch der Ausgleich fiel dieses Mal nicht.

Frühzeitig den Ligaerhalt geschafft

Spätestens als Claudio Kunz mit seinem dritten Treffer an diesem Abend früh im Schlussdrittel auf 4:1 für Küsnacht stellte, waren Spiel und Serie gelaufen. Dass die Uzwiler danach in Überzahl einen Treffer kassierten, spielte keine Rolle mehr. Der Mist war geführt.

Am Ende war schliesslich doch alles so, wie man es vor Beginn der Serie hatte erwarten können. Und gleichwohl dürfen die Uzwiler von einem gelungenen Achtelfinal, ja von einer gelungenen Saison sprechen. Nachdem sie vor Jahresfrist am grünen Tisch in die 2. Liga aufgestiegen waren, qualifizierten sie sich bereits in der drittletzten Runde der Qualifikation für die Playoffs. Der Ligaerhalt war damit vorzeitig sichergestellt.