Eishockey Ohne Präsident aber mit viel Zuversicht: So geht der EC Wil ab Ende April in die Zukunft Für Vereine wird es immer schwieriger Funktionäre zu finden. Das hat nun auch der EC Wil zu spüren bekommen. Die Position des scheidenden Präsidenten Roger Dietschweiler konnte nicht neu besetzt werden. Die beiden Ehrenmitglieder Roland Singenberger und Oliver Caspari springen in die Bresche.

Roland «Singgi» Singenberger wird sein Job als Statistiker der ersten Mannschaft abgeben und bekleidet neu das Amt des Vizepräsidenten. Bild: Lukas Tannò

Bereits seit Anfang September ist klar, dass EC Wil-Präsident Roger Dietschweiler sein Amt Ende April abgeben wird. Auch Finanzchefin Gabriela Hasler gab frühzeitig bekannt, dass sie sich nicht zur Wiederwahl aufstellen lässt. Der Eishockeyklub Wil musste sich neben dem Eis also auf die Suche nach einem neuen Präsidenten machen. Fündig wurde er nicht. Der Verein geht ohne Präsident in die Zukunft.

Die Lücke werden mittelfristig die beiden Ehrenmitglieder Roland «Singgi» Singenberger und Oliver Caspari füllen. An der ausserordentlichen Hauptversammlung vom letzten Freitag wurde entschieden, dass Singenberger die Rolle als Vizepräsident übernimmt und Caspari diejenige als Kassier. Beide haben den Verein bereits seit dem Oktober bei der Präsidentensuche unterstützt. Der neugewählte Vize sagt dazu:

«Als klar wurde, dass sich niemand finden lässt, haben wir entschieden uns selbst für die beiden vakanten Positionen zur Verfügung zu stellen.»

Mit einem positiven Gefühl in die Zukunft

Singenberger, welcher bereits zwölf Jahre im Vorstand tätig war, springt also erneut in die Bresche. Er wird mit Caspari zusammen in einem Gremium den Verein führen. Neben ihnen werden Patrick Hohl als Sportchef, Lindy Frey als Aktuarin und Marina Lichtensteiger als Marketingverantwortliche den Vorstand ergänzen. Singenberger sieht zuversichtlich in die Zukunft:

«Wir werden im Vorstand gut miteinander arbeiten müssen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir ein gutes Team sind und den Verein weiterbringen werden.»

Vor allem zwei Punkte sind Singenberger wichtig. Da der SC Herisau den gemeinsamen Nachwuchsverbund Ende Februar aus finanziellen Gründen gekündet hat, wird die Arbeit im Juniorenbereich besonders viel Aufmerksamkeit bekommen. «Im Nachwuchs haben wir bereits fast alle Trainerposten besetzt. Auch Kevin Schüepp, Trainer der ersten Mannschaft, wird verstärkt in die Förderung der Junioren eingebunden», so Singenberger.

Des Weiteren will der neue Vizepräsident den EC Wil in der Region wieder attraktiver machen. Der Verein soll für neue Spieler interessanter und mehr Zuschauer in die Eishalle Bergholz gelockt werden.