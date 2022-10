Der EHC Uzwil musste sich am Wochenende gegen Weinfelden in der Verlängerung mit 6:5 geschlagen geben. Der fulminante Start der Uzwiler mit vier Toren in den ersten sieben Minuten wurde also nicht belohnt. Weinfelden holte in den letzten zwei Drittel ein 1:5 auf. Damit stehen die «Hawks» neu auf dem fünften Platz in der 2.-Liga-Tabelle, sind mit neun Punkten aus sechs Spielen aber weiterhin in der erweiterten Spitzengruppe. Dem Aufsteiger ist der Saisonstart also geglückt. (lto)