Eishockey Nächste Woche wird entschieden: Der EC Wil könnte schon bald wieder in der Meisterschaft zu sehen sein Seit dem 18. Dezember hat das 1.-Liga-Team des EC Wil kein Meisterschaftsspiel mehr bestritten. Die Liga wurde aufgrund der Coronamassnahmen bis zum 27. Januar unterbrochen. Der Verband möchte nach der Sitzung des Bundesrates vom 25. Januar das weitere Vorgehen besprechen.

Stürmer Leeroy Rüsi, hier beim Versuch eines «Buebetrickli», bleibt dem EC Wil mindestens eine weitere Saison treu. Bild: Michel Canonica (Wil, 19.12.21)

Nach dem Meisterschaftsunterbruch der 1. Liga könnte der EC Wil bereits ab nächster Woche wieder in einem Ernstkampf zu sehen sein. Am 26. Januar wird entschieden, ob und wie die Saison weitergeführt wird.

«Entweder wird die Meisterschaft Ende Januar ganz abgebrochen oder die zwei letzten Vorrundenspiele werden zu Ende gespielt. Danach gibt es entweder normale Playoffs oder eine sogenannte Aufstiegsrunde, bei der die drei besten Teams beider 1.-Liga-Gruppen um den Aufstieg spielen», sagt EC Wil-Sportchef Patrick Hohl.

Bereits klar sei, dass die abgesagten Spiele nicht mehr nachgeholt werden und die Tabelle nun nicht wie üblich nach gewonnenen Punkten geführt wird, sondern nach gewonnenen Punkten pro Spiel. Das hat zur Folge, dass Wetzikon mit zwei Punkten weniger vor dem HC Luzern liegt und sich der EC Wil mit gleich vielen Punkten wie Wetzikon auf dem vierten Rang wiederfindet.

Der EC Wil möchte wieder Eishockey spielen

Patrick Hohl und der EC Wil würden eine Fortsetzung der Meisterschaft begrüssen und haben letzte Woche ihr Trainingsbetrieb wieder aufgenommen:

Patrick Hohl, Sportchef EC Wil. Bild: PD

«Die erste Mannschaft befindet sich mit 2G-plus in der Vorbereitung. Zudem findet am Mittwoch ein Testspiel gegen die Pikes und ein weiteres am Samstag gegen Rheintal unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.»

Falls die Meisterschaft weitergeführt werden soll, findet der nächste Ernstkampf der Wiler bereits am Samstag, 29. Januar, um 17.30 Uhr statt.

Präsidentensuche zieht sich hin

Zudem hat der EC Wil auch neben dem Eis einiges zu tun. Präsident Roger Dietschweiler und Finanzchefin Gabriela Hasler haben bereits Anfang der Saison bekanntgegeben, dass sie den EC Wil nach der Spielzeit 21/22 verlassen werden.

Es müssen also Nachfolger gefunden werden. Sportchef Hohl zum aktuellen Stand: «Wir befinden uns auf der Suche, es ist aber noch alles offen. Bis im April werden wir eine Lösung gefunden haben.»

Und auch in der Kaderplanung für die kommende Saison hat sich einiges getan. Nachdem im November das Trainergespann Kevin Schüepp und Ivo Frischknecht ihre Verträge mit dem EC Wil verlängert haben, konnte Patrick Hohl in den letzten Tagen zwölf weitere Vertragsverlängerungen bekanntgeben, darunter auch diejenige von Leistungsträger und ehemaligem Spieler der Swiss und My Sports League Lars Kellenberger. Hohl sagt:

«Für uns war es wichtig, so früh wie möglich die Verträge der Spieler zu verlängern. Wir haben grosses Vertrauen in diese junge Mannschaft und möchten die Spieler einen Schritt weiterbringen.»

Es gibt aber auch bereits einige fixe Abgänge nach der Saison. Sandro Meier und Fabian Sennhauser werden zum EHC Frauenfeld wechseln und Claudio Forrer tritt aus beruflichen Gründen aus der ersten Mannschaft zurück.

Zudem wird auch Captain Simon Steiner in der kommenden Spielzeit nicht mehr für das 1.-Liga-Team des EC Wil auflaufen. Das bedeutet, dass Sportchef Patrick Hohl trotz vieler Vertragsverlängerungen für die Saison 22/23 auch einige Abgänge zu ersetzen hat.