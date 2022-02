EISHOCKEY Nächste Ostschweizer Olympia-Medaillen? Auch dank Tor von Dominique Rüegg aus Rossrüti steht die Schweiz im Halbfinal Am olympischen Eishockeyturnier der Frauen hat sich die Schweiz mit einem 4:2-Sieg gegen Russland für die Halbfinals qualifiziert. Den wegweisenden Treffer zum 2:1 erzielte eine Spielerin aus der Stadt Wil.

Hier erzielt Dominique Rüegg im Schlussdrittel den 2:1-Siegestreffer für die Schweiz. Bild: Salvatore Di Nolfi, Keystone

Bis anhin hat die Ostschweiz an den olympischen Spielen von Peking dank Bronze des Toggenburger Snowboarders Jan Scherrer eine Medaille geholt. Gut möglich, dass zwei weitere bronzene Auszeichnungen dazukommen. Denn die Schweizer Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft hat sich für die Halbfinals qualifiziert. Gegen Russland gab es einen 4:2-Sieg. Noch in der Vorrunde hatte es gegen denselben Gegner eine 2:5-Niederlage abgesetzt.

Dominique Rüegg, Stürmerin aus Rossrüti. Bild: Benjamin Manser

Den wegweisenden Treffer zum 2:1 für die Schweizerinnen erzielte Dominique Rüegg aus dem Wiler Stadtteil Rossrüti. In der 48. Minute verwertete die Spielerin der ZSC-Lions zentral vor dem Tor einen Querpass von Keely Moy. Es war bereits der zweite Treffer der Wilerin an diesem Olympiaturnier. Schon in Vorrundenspiel gegen Finnland (3:2-Sieg) hatte sie den 2:1-Führungstreffer gezielt. Es war damals ihr erstes Olympia-Tor überhaupt gewesen.

Hektisches Schlussdrittel

Das Schlussdrittel hatte es in sich: Die Russinnen, denen zuvor ein Treffer aberkannt worden war, glichen mittels Schweizer Eigentor zum 2:2 aus. Nur 30 Sekunden später führte das Team von Trainer Colin Muller wieder. Doch es wurde nochmals knapp. In der Schlussminute konnten die Russinnen in doppelter Überzahl spielen. Und beinahe hätte Verteidigerin Shannon Sigrist aus Henau ein Eigentor erzielt. Mit einem Treffer ins leere Tor zwei Sekunden vor Schluss wurde der Sack zugemacht.

Im Halbfinal treffen die Schweizerinnen entweder auf Kanada oder die USA. Gegen diese beiden Teams haben sie in der Vorrunde deutlich mit 1:12 und 0:8 verloren. Realistischer Weise dürfte es danach im Spiel um Platz drei um Bronze gehen. Schon 2014 hatte die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft an Olympia in Sotschi Bronze geholt. Rüegg und Sigrist waren damals allerdings noch nicht dabei gewesen.