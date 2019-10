Eishockey: Nach holprigem Start soll es für die Wiler Frauen aufwärts gehen Das Frauenteam des EC Wil glaubt nach dem ersten Saisonsieg in der NLB-Meisterschaft an weitere Erfolge – auch dank eines breiteren Kaders. Daniel Monnin

Iris Flückiger (Weiss-Grün) ist Wils Topskorerin. Gegen Rapperswil-Jona erzielte die 17-Jährige zwei Shorthander. (Bild: Tim Frei)

Nein, gut seien die Leistungen in den ersten drei Meisterschaftspartien wirklich nicht gewesen, sagt Wil-Trainer Diego Gremminger. Einiges lasse sich erklären, anderes nicht. «Etwa der missglückte Start in zwei der drei Spiele, das war wirklich alles andere als gut.» Man habe gegen Teams Punkte liegen lassen, «die wir lieber auf unserem Konto hätten».

Diego Gremminger ist seit dieser Saison Trainer des Wiler Frauenteams. (Bild: Yann Lengacher)

Gremminger, vergangene Saison die rechte Hand von Marcel Herzog, des inzwischen zurückgetretenen Trainers und Teamgründers, sieht Gründe für den schlechten Saisonstart: «Unsere Vorbereitung war alles andere als optimal. Das soll keine Ausrede sein, wir wissen, welche Fehler wir begangen haben.» Aber man müsse auch attestieren, dass die Zeit fehlte, sich aufeinander einzustimmen, als Team zusammenzufinden und die dringend nötigen Automatismen zu üben.

Viel Arbeit neben dem Eis für Dierauer und Tschumi

Das sieht auch Flavia Tschumi so, die wie Nadja Hochuli auf diese Saison hin von Bassersdorf zu Wil stiess. Die 22-jährige Tschumi, die nach ihrem Wechsel gleich zum Captain ernannt wurde, bezeichnet die Vorbereitung als «nicht gerade gut». Und ergänzt:

«Wir haben nur zwei Freundschaftsspiele bestreiten können und uns fehlte zu Beginn neben der dünnen Spielerinnendecke vor allem das Zusammenspiel, das Wissen, was die Andere tut oder wohin sie läuft.»

Zudem sei das Team mit vielen organisatorischen Aufgaben konfrontiert gewesen. «Das waren wir uns bisher nicht gewohnt», sagt Tschumi, die zusammen mit der rekonvaleszenten Nadja Dierauer den Lead bei diesen Aufgaben hatte. Es sei sehr viel Arbeit gewesen, sagt sie, doch mit jedem Punkt, den das Team gewinne, habe sich der Einsatz mehr gelohnt.

Flavia Tschumi wurde nach ihrem Wechsel nach Wil gleich zum Captain ernannt. (Bild: Tim Frei)

Neuer Captain gibt sich zuversichtlich

Tschumi ist sich bewusst, dass sie es sich hätte einfacher machen können. Das hat sie aber nicht getan und ist trotz gröberer Probleme rund um das Team in Wil geblieben.

«Ich habe diesen Schritt nie bereut, auch nach den ersten Niederlagen nicht.»

Umso besser fühle sich der erste Sieg an. «Wir sind ein kleines, aber cooles Team.» Der Erfolg gegen Rapperswil habe ihnen gezeigt, dass sie das Eishockeyspielen nicht verlernt hätten. «Wir haben dafür mit neun Feldspielerinnen gekämpft – und sind belohnt worden. Darauf lässt sich aufbauen.»

Iris Flückiger springt in die Lücke

Auch Gremminger glaubt, dass «ein Ruck durch das Team gegangen ist». Er sehe deshalb der nahen Zukunft positiv entgegen. «Ich denke, der Knoten hat sich gelöst.»

Iris Flückiger kämpft im Spiel gegen Rapperswil-Jona um den Puck. (Bild: Tim Frei)

Mitverantwortlich dafür war die erst 17-jährige Iris Flückiger. Mit zwei Shorthandern in wichtigen Phasen hat sie das Spiel in Rapperswil in die richtige Richtung gelenkt. Mit fünf Toren ist sie derzeit gar Topskorerin. Eine Aufgabe, die eigentlich eher den beiden Neuzugängen Hochuli, NLB-Topskorerin der vergangenen Saison, und Tschumi zugedacht wurden. Doch beide spielen zurzeit mangels Alternativen in der Abwehr und sind für die defensive Stabilität zuständig.

Substanzverlust in der Offensive

77 Tore erzielten die Wiler Frauen vergangene Saison, 63 davon gingen auf das Konto von Spielerinnen, die nicht mehr dabei sind – Anna Caumo 22, Laura Trachsel und Leine Nummi je elf, Henriikka Jaatinen acht und Julia Hagen vier – oder auf Spielerinnen, die noch nicht zum Einsatz kamen wie Dierauer, die sieben Treffer machte.

Debora Abegglen setzt sich nach gewonnenem Bully in der gegnerischen Offensivzone durch. (Bild: Tim Frei)

Einen plausiblen Grund für ihre Torflut und die zwischenzeitliche «Topskorer-Krone» findet Flückiger nicht. «Ich ziele wohl besser», sagt sie mit einem Lächeln und fügt bei: «Ich gehe vielleicht mehr in den Abschluss, auch weil mir der Trainer mehr Verantwortung übertragen hat und uns die Skorer der vergangenen Saison fehlen.» Man müsse eben wie in Rapperswil das Glück erzwingen, so die Winterthurer Maler-Lehrtochter.

Bald geben wichtige Spielerinnen ihr Comeback

Zuversichtlich stimmt nicht nur der erste Sieg, sondern auch die personelle Situation, die sich ab Anfang November deutlich verbessern wird: Die erfahrene Dierauer gibt nach einer langen Rekonvaleszenz ihr Comeback, auch die talentierte Jessica Böhi dürfte nach ihrer Fussoperation früher als erwartet zurückkehren.

Torschützin Alissa Herzog (links) und Pascale Madella feiern den entscheidenden Treffer gegen Rapperswil-Jona. (Bild: Tim Frei)

Gremminger rechnet zudem vermehrt mit den B-Lizenz-Spielerinnen Sarina Bardill und Macy Däscher, beide Prättigau, und Noemi Fritz, Eisbären St. Gallen. Zu rechnen ist auch mit einem Jokertransfer ab November und offen ist zudem die Position einer ausländischen Verstärkungsspielerin.