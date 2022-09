Eishockey Nach der Niederlage im Spiel um Bronze gegen Tschechien: Stürmerin Dominique Rüegg aus Rossrüti zieht WM-Bilanz Es hat nicht sollen sein: Das Schweizer Frauen-Eishockey-Nationalteam verliert das Bronzespiel an der WM in Dänemark, festigt aber immerhin den vierten Rang in der Weltrangliste.

Dominique Rüegg (im roten Trikot) gelang es auch gegen Japan nicht, ein Tor zu erzielen. Das Spiel gewann die Schweiz im Penaltyschiessen. Bild: Bo Amstrup/EPA

Für die Rossrüter Stürmerin Dominique Rüegg und die Henauer Verteidigerin Shannon Sigrist wird die erste Weltmeisterschaft in einem Olympiajahr nicht oder nur bedingt in guter Erinnerung bleiben. Zwar hat sich das Team von Headcoach Colin Muller allen Widrigkeiten zum Trotz für das Bronzespiel qualifiziert und damit ein Ziel erreicht.

Doch gegen ein abgeklärtes und starkes Tschechien fehlten die geistige Frische, die Spritzigkeit und das Glück, um einen 2:4-Rückstand noch umzubiegen.

Nati erneut im Verletzungspech

Der Grund dafür ist in den verletzungs- und Covid-19-bedingten Ausfällen von Topstar Alina Müller sowie den beiden Stürmerinnen Noemi Ryhner und Laura Zimmermann zu finden. Weil auch Schweden-Topskorerin Lara Stalder nach einem positiven Covid-19-Test vier Tage pausieren musste und zudem die Verteidigerinnen Nicole Vallario, Stefanie Wetli und Alessia Baechler zwischenzeitlich ausfielen, spielte das Schweizer Team bisweilen mit dem letzten Aufgebot.

War also viel Pech mit im Spiel? Ja und nein. Nein, weil Verletzungen und in diesen Zeiten auch pandemiebedingte Ausfälle nun mal einfach dazugehören. Ja, vielleicht ein wenig, weil die Schweizerinnen bei der zweiten WM in Folge nicht in Bestbesetzung zu den entscheidenden Spielen antreten konnten.

Die Henauerin Shannon Sigrist (rechts) verteidigt gegen die Tschechin Noemi Neubauerova. Bild: Bo Amstrup/AP

Allerdings zeigen die Ausfälle von Topspielerinnen eben auch, wie dünn die Leistungsdichte im Frauennationalteam ist. Ein Problem, mit dem die Schweiz nicht erst seit diesem Jahr kämpft. Ein anderes Problem offenbarte sich in Dänemark ebenfalls: Die Offensivpower fehlt, vor allem, wenn die beiden besten Skorerinnen Stalder und Müller ausfallen.

Klare Negativbilanzen für Rüegg und Sigrist

Flügelspielerin Dominique Rüegg war nie eine der Topskorerinnen im Team, das sollte sich auch in Herning nicht ändern. Sie kam in den sieben Partien auf eine durchschnittliche Einsatzzeit von über 20 Minuten und gehörte damit im Schweizer Team zu den Spielerinnen mit den meisten Einsatzminuten.

Die Minus-elf-Bilanz – die zweitschlechteste im Team nach Verteidigerin Lara Christen – allerdings erstaunt. Sie bedeutet, dass die Schweiz elf Tore mehr kassierte als schoss, während Rüegg auf dem Feld war. Bisher lagen Rüeggs Statistiken jeweils bei minus fünf.

Die Henauerin Shannon Sigrist kam auf eine Minus-sechs-Bilanz und stand durchschnittlich während 19 Minuten auf dem Eis. Den einzigen Skorerpunkt der beiden Regionalen liess sich Rüegg mit einem Assist gutschreiben.

Dominique Rüeggs WM-Analyse

Dominique Rüegg sprach hinsichtlich der knapp verpassten Medaille von einem «bitteren Moment», fügte aber hinzu: «Wir dürfen stolz sein auf das, was wir trotz vieler Ausfälle erreicht haben.» Als Beispiel nannte sie die im Penaltyschiessen gewonnene Viertelfinalpartie gegen Japan: «Das war ein Riesenkampf mit Happy End.»

In der Tat ist dieser Sieg hoch einzuschätzen, wenn man die Liste der Ausfälle kennt und zudem weiss, dass Japan in den Platzierungsspielen in der Folge neben Schweden auch Finnland besiegte und sich damit gleich hinter den Schweizerinnen auf Rang fünf klassierte.

Ob die WM in Herning die letzte WM der 26-Jährigen war, wird sich wohl in den nächsten Tagen entscheiden. Noch hat Rüegg kein Statement zu ihrer Zukunft abgegeben.