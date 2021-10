Der EC Wil begrüsst am Samstag um 17.30 Uhr in der 1. Liga den punktgleichen EHC Wetzikon in der Eishalle Bergholz. Die Wiler haben nach dem Fehlstart im ersten Saisonspiel gegen Rheintal ihre Form gefunden und die letzten drei Partien alle gewonnen. Wetzikon ist hingegen mit drei Siegen in die Saison gestartet, bevor man letzte Woche gegen die Pikes Oberthurgau die erste Niederlage hat einstecken müssen.