Eishockey Nach dem Aufstieg in die 2. Liga: Der EHC Uzwil will sich wieder langfristig in den oberen Regionalligen etablieren Nach drei Jahren in der 3. Liga schaffte der EHC Uzwil in der vergangenen Saison den Aufstieg in die 2. Liga. Damit kann der Verein dem Nachwuchs wieder eine attraktive Perspektive bieten. Das Saisonziel ist es, sich in der Liga zu halten und junge Spieler an die erste Mannschaft heranzuführen.

Der EHC Uzwil überzeugte vergangene Saison mit einer starken Teamleistung und schaffte so den Aufstieg in die 2. Liga. Bild: PD

Die vergangene Saison endete für den EHC Uzwil mit einem Schock. Wegen eines Zusatzartikels im Reglement durften die Uzwiler nicht um den Ostschweizer-Meister-Titel spielen. «Die Meldung war für uns alle ein Schock und wir waren schon enttäuscht, dass wir nicht um den Meistertitel spielen durften, aber nach ein paar Tagen wich der Frust der Freude am geschafften Aufstieg in die 2. Liga», sagt Uzwil-Sportchef und Spieler der ersten Mannschaft Yves Breitenmoser und ergänzt:

«Der Aufstieg ist eine Belohnung für die Mannschaft, aber er ist noch viel wichtiger für den Verein EHC Uzwil.»

Denn die 2. Liga sei ein besseres Aushängeschild für den Verein und es sei für einen jungen Spieler nun attraktiver, nach Uzwil zu kommen, als wenn man den Aufstieg nicht geschafft hätte, meint Breitenmoser.

Ligaerhalt ist das erklärte Saisonziel

Für den EHC Uzwil ist klar, dass man sich nach dem Aufstieg auch in der 2. Liga halten möchte. «Das Saisonziel ist der Ligaerhalt. Wir möchten möglichst schnell nichts mit dem Abstieg zu tun haben und uns nach vorne orientieren. Ich denke aber auch, dass wir mit dem Tempo und der Härte der 2. Liga gut mithalten können», sagt der Sportchef vor dem Saisonstart.

Gemäss Breitenmoser will der EHC Uzwil dieses Saisonziel mit einem älteren Mannschaftskern und einigen jungen Perspektivspielern erreichen: «Nur zwei Spieler des Kerns sind keine Uzwiler Eigengewächse. Für uns als EHC Uzwil ist diese Identifikation sehr wichtig. So kommen auch mehr Zuschauer in die Eishalle, als wenn wir Spieler von ausserhalb einkaufen würden.»

Uzwil möchte wieder eine Talentschmiede werden

Mit dem Fanionteam in der 2. Liga möchte der EHC Uzwil wieder zu einer Talentschmiede werden. «Wir haben im Sommer mit Kilian Holenstein und Jan Vogel nur zwei Transfers getätigt und wollen über die Saison hinweg immer mehr junge Spieler in die erste Mannschaft integrieren. So möchten wir Eishockey-Talenten die Chance auf Eiszeit geben und sie in ihren Karrieren weiterbringen», so Breitenmoser.

Am Samstag um 18.30 Uhr starten der Sportchef und der EHC Uzwil mit dem Heimspiel gegen Illnau-Effretikon in die neue 2.-Liga-Saison: «Wir freuen uns auf die kommende Spielzeit und hoffen, dass wir möglichst schnell den Ligaerhalt klarmachen können.»