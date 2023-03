EISHOCKEY Müder Auftritt: Aber der EC Wil marschiert weiter Richtung nächsten Titel Ohne meisterlich zu spielen setzen die Wiler ihren Siegeszug in den 1.-Liga-Playoffs fort. Im ersten Spiel des nationalen Finals gibt es gegen den HCV Sion nach einem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand einen 4:2-Heimerfolg. Noch zwei Siege fehlen zum Pokal.

Nils Seiler (links) war der erste Wiler Torschütze in dieser nationalen Finalserie. Bild: Michel Canonica

Der EC Wil scheint aktuell nicht zu bremsen zu sein. Nur gerade zwei Tage nach der rauschenden Feier von Bellinzona, verbunden mit dem Gewinn des Ostschweizer Meistertitels, fuhren die Äbtestädter den nächsten Sieg ein. Und das trotz eines «pomadigen Auftritts», wie es Trainer Kevin Schüepp hinterher formulierte.

Zwar legten die Wiler früh durch Nils Seiler vor. Doch dieses Verdikt hielt nur gerade 46 Sekunden. Und für die Gäste kam es noch besser: Sie gingen noch vor dem Ende des ersten Drittels in Führung. Den Wilern schienen die Strapazen der Bellinzona-Serie und der Feier danach noch in den Knochen zu stecken. Kam dazu, dass man von Gegner Sion praktisch keine Informationen hatte und es zu Beginn eine Art Blindflug war.

Wiler Goalie kassierte drei Strafen

Doch die Wiler vermochten sich im Mitteldrittel zu steigern, was mit dem 2:2-Ausgleich von Lars Kellenberger belohnt wurde. Knapp vor Spielhälfte sorgte Matteo Schärer dafür, dass die Gastgeber zum zweiten Mal an diesem Abend in Führung lagen.

Diesen Vorsprung gaben sie nicht mehr aus der Hand, obwohl zum Teil ärgerliche Strafen kassiert wurden. Allein Goalie Daniel Schenkel bescherte seinem Team drei Unterzahl-Situationen, ohne dass allerdings etwas passiert wäre. Die Wiler überstanden in Mitteldrittel auch eine doppelte Unterzahl, welche fast eine Minute dauerte.

Das Spiel blieb bis in die Schlussphase hinein offen. Erst als Aaron Grob gut zwei Minuten vor dem Ende kurz nach Ablauf einer Strafe gegen Sion auf 4:2 stellte, war der Mist geführt. Zusammen mit den gut 500 Fans - doch deutlich weniger als zuletzt noch gegen Bellinzona - wurde der Sieg gefeiert.

Einmal mehr waren einige lautstarke Fans des FC Wil dabei und unterstützten die Eishockeyaner. Bild: Michel Canonica

Trainer-Duo nicht zufrieden

Friede, Freude Eierkuchen? Nicht ganz. Das Trainer-Duo Kevin Schüepp/Ivo Frischknecht war alles andere als zufrieden mit dem Auftritt ihres Teams. «Wir haben nicht gut gespielt und glücklich gewonnen. In der nächsten Partie müssen wir anders auftreten, sonst reicht es nicht mehr zum Sieg», sagte Schüepp.

Dank dem vierten Playoff-Erfolg in Serie fehlen den Wilern nun noch zwei Siege zum Gewinn des Schweizer Amateur-Tittels, des Pokals. Der Sieg in dieser Best-of-Five-Serie kann im besten Fall am kommenden Dienstag im heimischen Bergholz eingetütet werden. Voraussetzung sind zwei weitere Siege, ein erster am Samstag ab 18 Uhr in Sion.

Gut 500 Fans waren am Donnerstagabend in der Eishalle Bergholz mit von der Partie. Bild: Michel Canonica

Warum der Aufstieg nicht in Frage kommt

Selbst wenn der Pokal gewonnen wird, würde der EC Wil nicht aufsteigen. Das hat der Klub vor den Playoffs entschieden. In der nächst höhren Liga, der My Hockey League, wäre alles eine Stufe grösser und teurer. Die Wiler wollen aber ihrer Philosophie treu bleiben und auch nächste Saison ein Ausbildungsverein sein. Freilich einer mit einem Pokal in der Vitrine.