Eishockey Mit einem neuen Trainer an der Bande: Der EC Wil Ladies will an bessere Zeiten anknüpfen und die Playoffs erreichen Mit der vergangenen Spielzeit konnte der EC Wil Ladies nicht zufrieden sein. Man verpasste die Playoffs und musste in den Playouts um den Ligaerhalt kämpfen. In der neuen Saison, welche am Sonntag startet, wollen die Ladies wieder Erfolge feiern. Ein neuer Trainer und eine Holländerin sollen dabei helfen.

Wil-Captain Flavia Tschumi (Mitte) möchte in dieser Saison mit ihrem Team besser abschneiden als in der vergangenen Spielzeit. Bild: PD

Die Geschichte der Wiler Ladies seit dem Aufstieg 2017 hat eine positive, aber auch eine negative Seite. Der dreimaligen Playoff-Qualifikation mit zwei Viertelfinal-Niederlagen gegen Langenthal und einem Halbfinal gegen Bassersdorf steht der letzte Platz in der vergangenen Saison nach vielen Irrungen und Wirrungen gegenüber.

Das soll sich dank einem neuen Trainer, einer neuen Verstärkungsspielerin aus dem Ausland und einem breiteren Kader wieder zum Guten wenden. Der neue Mann an der Bande ist Daniel Ruch, letzte Saison Coach beim EHC Wilen-Neunforn in der 3. Liga der Männer. Der 51-Jährige lacht bei der Frage, wie er denn zum Frauenhockey gekommen sei: «Fast wie die Jungfrau zum Kinde … via Buschtelefon.» Irgendwie kam der Freund von Captain Flavia Tschumi auf die Idee: «Sie könnte ja mal mich anfragen.» Er ergänzt:

«Das Telefon kam, die Chemie stimmte und nun bin ich erstmals in meiner Karriere Trainer eines Frauenteams.»

Daniel Ruch, Trainer EC Wil Ladies. Bild: PD

Die Kontakte zum Frauenhockey beschränkten sich bisher auf ein paar Trainings, die er früher beim längst aufgelösten DSC Oberthurgau geleitet hat. Die neue Aufgabe macht ihm Spass: «Ich fühle mich wohl im Team und merke, dass die Mädchen und jungen Frauen engagiert arbeiten und etwas lernen wollen. So macht es Spass, auch wenn ich mich in einigen Sachen zuerst anpassen musste.» Er nennt die Garderobe als Beispiel: «Im Männerhockey ist der Trainer meist in der Garderobe mit dabei, bei den Frauen wartet er vor der Türe», sagt Ruch schmunzelnd.

Junge Verstärkungsspielerin für den EC Wil

Die Saisonvorbereitung der Wiler Ladies läuft gut. Die 29-jährige Nadja Dierauer, mit Erfahrung aus über 200 Spielen in den beiden obersten Spielklassen, nennt die Playoffs als Saisonziel und sagt über die Vorbereitungsphase: «Es hat uns sicher gutgetan, dass wir bereits in den Testspielen das Gefühl des Siegens wieder einmal geniessen konnten. Ich blicke zuversichtlich auf die neue Saison.» Auch Captain Flavia Tschumi gibt sich durchaus positiv:

«Die Dynamik untereinander stimmt. Wir haben einen breiten Kader und wollen auch jungen Spielerinnen eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung bieten.»

Zuversichtlich stimmt die beiden erfahrenen Spielerinnen auch die Verpflichtung der 22-jährigen holländischen Nati-Stürmerin Larissa Haverkorn van Rijsewijk, die von den Dordrecht Lions zu den Wil Ladies wechselte. In drei Jahren hat Haverkorn van Rijsewijk in der holländischen Frauenliga zwar nur 14 Spiele bestritten, dabei aber 24 Tore und 14 Assists (2,71 Punkte pro Spiel) erzielt.

«Sie passt gut zu uns und ist sehr motiviert», sagt Tschumi. Auch Trainer Daniel Ruch sieht in der Holländerin viel Potenzial: «Sie könnte eine unserer Schlüsselspielerinnen werden.» Die 22-Jährige hat bereits ein paar Mal in Wil trainiert und ein Vorbereitungsspiel bestritten, in welchem ihr sogar ein Treffer gelang. Sie wird am Wochenende noch fehlen und schliesst sich erst nächste Woche dem Team an.

Wil startet mit einem Heimspiel in die Saison

Der EC Wil Ladies startet am Sonntag um 17.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen Zunzgen-Sissach, das letztjährige Überraschungsteam, in die Saison der zweithöchsten Schweizer Liga. In der Vorbereitung haben die Wiler Ladies die Baselbieterinnen mit 5:2 geschlagen. Allerdings traten diese ohne ihr «slowakisches Traumduo» Alica Mihalikova und Kristina Faberova (28 Tore und 40 Assists in der letzten Saison) an.