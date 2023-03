EISHOCKEY Letzte News vor der Belle: Eine weite Reise für eine womöglich kurze Meisterfeier Der EC Wil kann am Dienstag Ostschweizer-Meister im Eishockey werden. Gelingt ihm dies, darf die Feier nicht allzu üppig ausfallen. Denn schon am Donnerstag stünde ein nächstes wichtiges Spiel an.

Wer wird Ostschweizer-Meister? Kai Lückhofs EC Wil (links) oder Patrick Incir mit der GDT Bellinzona? Bild: Michel Canonica

Irgendwie ist es speziell: Der EC Wil reist am Dienstagnachmittag ins Tessin, um Ostschweizer-Meister im Eishockey zu werden. Ostschweizer-Meister im Tessin? Ja. Denn Gegner Bellinzona gehört in der 1. Liga der Ostschweizer Gruppe an.

Die Ausgangslage ist simpel: Der Sieger dieser Belle zwischen der GDT Bellinzona und dem EC Wil hat den Titel. Das im Eishockey oftmals zitierte Momentum ist aktuell auf Wiler Seite, da sie in der Best-of-Five-Finalserie einen 0:2-Rückstand wettgemacht haben. Kommt dazu, dass der Druck bei den aufstiegswilligen Tessinern grösser ist als beim EC Wil, der auf eine Promotion auf jeden Fall verzichten wird.

An den Erfolg vom Samstag anknüpfen

Wils Trainer Kevin Schüepp sagt vor der Belle: «Wir möchten am Dienstag da weitermachen, wo wir am Samstag aufgehört haben. Wir wollen schnell und intensiv spielen und Bellinzona keine Geschenke gewähren.» Er fordert von seinem Team einen konzentrierten Auftritt.

So stimmungsvoll war das Spiel 4 am Samstag im Bergholz:

8 Bilder 8 Bilder Diesem Fan gefällt's, wie sich der EC Wil am Samstagabend präsentiert. Michel Canonica

Gelingt den Äbtestädtern das Husarenstück und reihen sie den dritten Sieg aneinander, dann wird es wohl eine feuchtfröhliche Heimfahrt. Doch allzu lange dürfte die Meisterfeier nicht werden. Einerseits sind die Spieler keine Profis und die meisten müssen am anderen Tag wieder arbeiten.

Andererseits ginge es im Falle eines Sieges Schlag auf Schlag weiter. Schon am Donnerstagabend, 16. März, würde die Finalserie um den Titel des Schweizer Amateurmeisters gegen den HCV Sion beginnen. Gespielt würde wiederum im Zwei-Tages-Rhythmus im Format Best-Of-Five. Da die Wiler in der Qualifikation knapp besser abgeschnitten haben als die Walliser, wäre das Heimrecht beim EC Wil und am Donnerstag würde im Bergholz gespielt.

Wir berichten am Dienstagabend ab 20.15 Uhr mit einem Liveticker aus dem Tessin von der Belle.