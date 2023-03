Eishockey Kurz vor Titelgewinn: Der EC Wil kann am Dienstag vor heimischem Publikum Schweizer Amateurmeister werden Mit einem 3:2-Auswärtssieg am Samstagabend gegen den HCV Sion erhöhte der EC Wil in der 1.-Liga-Final-Serie auf 2:0. Damit kann Wil am Dienstag Schweizer Amateurmeister werden. Um das zu schaffen muss man aber im nächsten Spiel «alles drumherum ausblenden und sich voll aufs Spiel konzentrieren», meint Trainer Kevin Schüepp.

Matteo Schärer (rechts) erzielte im zweiten Drittel den Treffer zur 2:0-Führung. Bild: Michel Canonica

Noch ein Sieg fehlt dem EC Wil, um zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte Schweizer Amateurmeister zu werden. Dank dem 3:2-Sieg in Sion stellten die Wiler in der 1.-Liga-Final-Serie auf 2:0 und können am Dienstag zuhause in der Eishalle Bergholz den «Chübel» holen.

Wil lässt Sion nochmals ins Spiel kommen

Obwohl der EC Wil gewonnen hat, war Trainer Kevin Schüepp nicht ganz zufrieden mit dem Spiel: «Wir haben zwar gut angefangen, konnten früh durch Alec Jäppinen das 1:0 und wenige Sekunden nach Start des Mitteldrittels durch Matteo Schärer das 2:0 erzielen, aber danach haben wir einfach aufgehört Eishockey zu spielen.»

Man habe nicht mehr den Einsatz und Willen gezeigt, wie noch am Anfang des Spiels, so Schüepp. Das nutzten die Sittener eiskalt aus. Mit einem Doppelschlag innert einer Minute glichen sie die Partie im zweiten Drittel wieder aus. Bastien Turel und Bastien Taccoz waren für den HCV Sion erfolgreich.

«Das Mitteldrittel war nicht gut. Wir haben Sion einfach machen lassen», sagte der Trainer nach dem Spiel. Es brauchte einige Male einen starken Goalie Daniel Schenkel, um Wil im Spiel zu halten. Schüepp fuhr fort: «Zum Glück konnten wir im Schlussdrittel den Schalter wieder umlegen und haben in die Partie zurückgefunden.»

Was Schüepp vor allem nicht gefiel, war, dass seine Spieler Strafen in Zonen weit weg vom eigenen Tor holten. Das war auch schon im ersten Duell gegen Sion der Fall. «Ich weiss nicht, ob das so ist, weil wir nach fünf Spielen gegen Bellinzona nicht mehr ganz so frisch sind. Aber das müssen wir in den Griff kriegen», meinte der Wiler Übungsleiter.

Mit dem Publikum im Rücken zum Titel

Auch am Samstagabend holten sich die Wiler im letzten Drittel eine unnötige fünfminütige Strafe. Dort kämpften die Wiler beherzt und blieben ohne Gegentreffer. Die nötige Motivationsspritze für diesen Kampf lieferte wenige Minuten zuvor Lars Kellenberger. Er traf in doppelter Überzahl zum viel umjubelten 3:2.

Damit steht es in der Serie nun 2:0 für die Wiler. Nur noch ein Sieg fehlt Wil, um zum allerersten Mal Schweizer Amateurmeister zu werden. Das will man am Dienstag vor heimischem Publikum schaffen. Dafür braucht es laut Schüepp aber einen freien Kopf: «Wir müssen alles drumherum ausblenden und uns voll aufs Spiel konzentrieren. Dann bin ich überzeugt, dass wir zuhause den Meistertitel feiern können.» Spielbeginn am Dienstag ist um 20.15 Uhr. Der Trainer hofft erneut auf viele Zuschauer: «Die Eishalle Bergholz soll ein Hexenkessel werden.»