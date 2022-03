eishockey Kevin Fiala trifft wieder in der NHL: Siegesserie bei Minnesota Wild geht weiter Ein weiteres Ligator und zum «Star of the Match» gewählt worden. Beim St. Galler Eishockeyprofi läuft's weiterhin.

Die Teamkollegen beglückwünschen Kevin Fiala (rechts) zum Torerfolg. Bild: Andy Clayton-King/AP (St.Paul, 29. März)

In der Nacht auf Mittwoch spielte Minnesota Wild daheim gegen die Philadelphia Flyers. Das Team von Kevin Fiala holt sich mit 4:1 den siebten Sieg in Folge und liegt weiter auf dem zweiten Platz der Tabelle der Central Division hinter Leader Colorado Avalanche.

Nach dem Pass von Dmitry Kulikov im zweiten Drittel versenkte der 25 - jährige Flügelspieler zum 4:0 für Minnesota Wild. Fiala sagte nach dem Spiel:

«Ich versuchte mich freizustellen. Es hat funktioniert, also war es gut.»

Durch den Treffer in der 39. Minute erzielte Fiala sein 23. Tor in der aktuellen NHL-Saison. Insgesamt ist es sein 114. Treffer seit seinem ersten Spiel in der nordamerikanischen Spitzenliga.

Zusammen mit Teamkollege und Mittelstürmer Frederick Gaudreau, der kein Tor erzielte, aber wichtige Impulse gab, wurde der Zuzwiler zudem als «Star of the Match» ausgezeichnet.