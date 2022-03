EISHOCKEY Kevin Fiala trifft in der NHL zweimal gegen die New York Rangers Der 25-jährige St.Galler ist weiter in Skorerlaune. Im Heimspiel Minnesotas gegen das wertvollste Team der Liga verbucht Kevin Fiala die Tore zum 3:2 und 5:2-Endstand.

Kevin Fiala (links) nach seinem wichtigen Tor zur 3:2-Führung. Andy Clayton-King/AP (St.Paul, 8. März 2022)

Es war ein wichtiger Erfolg für Minnesota im Kampf um die Playoff-Qualifikation. Kevin Fiala brachte sein Team in der 30. Minute mit dem Powerplaytreffer zum 3:2 auf die Siegerstrasse. In der 38. Minute traf er backhand zum 5:2.

In den vergangenen vier Spielen verbuchte Fiala sieben Skorerpunkte, drei Tore und vier Assists. Er ist erst der dritte in der Schweizer geborene Spieler, der es in vier oder mehr Saisons auf 20 Treffer bringt. Timo Meier steht ebenfalls mit vier Saisons mit 20 oder mehr Toren zu Buche. Nino Niederreiter mit fünf.

Fiala, der zum zweitbesten Spieler der Partie gegen die New York Rangers gewählt wurde, sagte:

«Wir stoppten nie. Wir erzielten die ersten beiden Tore. Und führten dann 3:2. Im dritten Drittel machten wir einen grossartigen Job und liessen den Gegner nicht mehr aufholen.»

Minnesota, das seine Heimspiele in St.Paul austrägt, liegt in der Tabelle der Central-Division auf Platz drei. Die Rangers sind Zweiter in der Metropolitan-Division.

Fiala, dessen Vertrag mit Minnesota Ende Saison ausläuft, war in der vergangenen (verkürzten) Regular Season der produktivste Schweizer Spieler in der NHL.